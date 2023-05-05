Возвращение Евлоева и титульный бой в дивизионе Яна. Где смотреть UFC 288

Дата и время турнира UFC 288 с главным боем Стерлинг — Сехудо
В ночь с 6 на 7 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В главном бою вечера встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо. Во втором по значимости поединке турнира примут участие топовые бойцы полусреднего веса Гилберт Бёрнс и Белал Мухаммад. В основном карде UFC 288 выступит также россиянин Мовсар Евлоев, а в ранних прелимах проведёт бой ещё один наш соотечественник Икрам Алискеров.
Начало ранних прелимов — в 1:00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 3:00, начало основного карда запланировано на 5:00 мск.
Прямая трансляция UFC 288
Посмотреть весь турнир UFC 288 можно на платформе UFC Fight Pass. Также прямую трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».
Полный кард турнира UFC 288
Основной кард:
- Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо;
- Белал Мухаммад — Гилберт Бёрнс;
- Джессика Андраде — Янь Сяонань;
- Диего Лопес — Мовсар Евлоев;
- Крон Грейси — Шарль Журден.
Предварительный кард:
- Дрю Добер — Мэтт Фревола;
- Девин Кларк — Кеннеди Нзечукву;
- Калинн Уильямс — Роланд Бедойя;
- Марина Родригес — Вирна Жандироба.
Ранние прелимы:
- Брэкстон Смит — Паркер Портер;
- Фил Хоус — Икрам Алискеров;
- Рафаэл Эстевам — Жалгас Жумагулов;
- Джозеф Холмс — Клаудио Рибейро.
Прогнозы на бой Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо
Боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли: «Думаю, Генри будет правильно делать свою работу. Полагаю, он навяжет Алджо высокий темп. Мне кажется, что Стерлинг будет бороться с весогонкой. Не знаю, будет ли это решение или финиш в поздних раундах, но думаю, что Генри сделает свою работу», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.
Алекс Волкановски. чемпион UFC в полулёгком весе: «Очевидно, у Сехудо более широкий арсенал, особенно в стойке. Я считаю, что он будет выглядеть гораздо опаснее «на ногах». Он способен финишировать Алджамейна, у него хороший контроль дистанции, а также он умеет использовать свои сильные стороны. Алджамейн должен забраться к нему за спину, но сможет ли он сделать это с олимпийским борцом? Если он сделает это, то всё изменится. Вот почему я не сбрасываю его со счетов. Я склоняюсь к победе Генри Сехудо. У него больше инструментов для победы. Он понимает спорт, и я надеюсь, что он хорошо подготовится», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
- 5 мая 2023
-
15:58
-
15:24
-
14:54
-
14:18
-
14:10
-
13:34
-
12:59
-
12:12
-
12:02
-
11:46
-
11:45
-
11:33
-
10:40
-
10:20
-
10:15
-
09:57
-
09:50
-
07:55
-
06:30
-
02:46
-
00:16
- 4 мая 2023
-
23:55
-
23:04
-
21:43
-
20:29
-
19:20
-
19:06
-
18:31
-
17:46
-
17:30
-
17:09
-
16:48
-
15:57
-
15:47
-
15:33