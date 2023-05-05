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UFC 288 где смотреть, прямая трансляция, Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо, бой Мовсара Евлоева

Возвращение Евлоева и титульный бой в дивизионе Яна. Где смотреть UFC 288
Александр Фролов
UFC 288 где смотреть, прямая трансляция
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Генри Сехудо возвращается после трёхлетнего перерыва.

Дата и время турнира UFC 288 с главным боем Стерлинг — Сехудо

В ночь с 6 на 7 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В главном бою вечера встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо. Во втором по значимости поединке турнира примут участие топовые бойцы полусреднего веса Гилберт Бёрнс и Белал Мухаммад. В основном карде UFC 288 выступит также россиянин Мовсар Евлоев, а в ранних прелимах проведёт бой ещё один наш соотечественник Икрам Алискеров.

Начало ранних прелимов — в 1:00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 3:00, начало основного карда запланировано на 5:00 мск.

Прямая трансляция UFC 288

Посмотреть весь турнир UFC 288 можно на платформе UFC Fight Pass. Также прямую трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Полный кард турнира UFC 288

Основной кард:

  • Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо;
  • Белал Мухаммад — Гилберт Бёрнс;
  • Джессика Андраде — Янь Сяонань;
  • Диего Лопес — Мовсар Евлоев;
  • Крон Грейси — Шарль Журден.

Предварительный кард:

  • Дрю Добер — Мэтт Фревола;
  • Девин Кларк — Кеннеди Нзечукву;
  • Калинн Уильямс — Роланд Бедойя;
  • Марина Родригес — Вирна Жандироба.

Ранние прелимы:

  • Брэкстон Смит — Паркер Портер;
  • Фил Хоус — Икрам Алискеров;
  • Рафаэл Эстевам — Жалгас Жумагулов;
  • Джозеф Холмс — Клаудио Рибейро.
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Прогнозы на бой Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо

Боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли: «Думаю, Генри будет правильно делать свою работу. Полагаю, он навяжет Алджо высокий темп. Мне кажется, что Стерлинг будет бороться с весогонкой. Не знаю, будет ли это решение или финиш в поздних раундах, но думаю, что Генри сделает свою работу», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.

Алекс Волкановски. чемпион UFC в полулёгком весе: «Очевидно, у Сехудо более широкий арсенал, особенно в стойке. Я считаю, что он будет выглядеть гораздо опаснее «на ногах». Он способен финишировать Алджамейна, у него хороший контроль дистанции, а также он умеет использовать свои сильные стороны. Алджамейн должен забраться к нему за спину, но сможет ли он сделать это с олимпийским борцом? Если он сделает это, то всё изменится. Вот почему я не сбрасываю его со счетов. Я склоняюсь к победе Генри Сехудо. У него больше инструментов для победы. Он понимает спорт, и я надеюсь, что он хорошо подготовится», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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