Возвращение Евлоева и титульный бой в дивизионе Яна. Где смотреть UFC 288

Дата и время турнира UFC 288 с главным боем Стерлинг — Сехудо

В ночь с 6 на 7 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 288. В главном бою вечера встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо. Во втором по значимости поединке турнира примут участие топовые бойцы полусреднего веса Гилберт Бёрнс и Белал Мухаммад. В основном карде UFC 288 выступит также россиянин Мовсар Евлоев, а в ранних прелимах проведёт бой ещё один наш соотечественник Икрам Алискеров.

Начало ранних прелимов — в 1:00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 3:00, начало основного карда запланировано на 5:00 мск.

Прямая трансляция UFC 288

Посмотреть весь турнир UFC 288 можно на платформе UFC Fight Pass. Также прямую трансляцию бойцовского вечера проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Полный кард турнира UFC 288

Основной кард:

Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо;

Белал Мухаммад — Гилберт Бёрнс;

Джессика Андраде — Янь Сяонань;

Диего Лопес — Мовсар Евлоев;

Крон Грейси — Шарль Журден.

Предварительный кард:

Дрю Добер — Мэтт Фревола;

Девин Кларк — Кеннеди Нзечукву;

Калинн Уильямс — Роланд Бедойя;

Марина Родригес — Вирна Жандироба.

Ранние прелимы:

Брэкстон Смит — Паркер Портер;

Фил Хоус — Икрам Алискеров;

Рафаэл Эстевам — Жалгас Жумагулов;

Джозеф Холмс — Клаудио Рибейро.

Прогнозы на бой Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо

Боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли: «Думаю, Генри будет правильно делать свою работу. Полагаю, он навяжет Алджо высокий темп. Мне кажется, что Стерлинг будет бороться с весогонкой. Не знаю, будет ли это решение или финиш в поздних раундах, но думаю, что Генри сделает свою работу», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.

Алекс Волкановски. чемпион UFC в полулёгком весе: «Очевидно, у Сехудо более широкий арсенал, особенно в стойке. Я считаю, что он будет выглядеть гораздо опаснее «на ногах». Он способен финишировать Алджамейна, у него хороший контроль дистанции, а также он умеет использовать свои сильные стороны. Алджамейн должен забраться к нему за спину, но сможет ли он сделать это с олимпийским борцом? Если он сделает это, то всё изменится. Вот почему я не сбрасываю его со счетов. Я склоняюсь к победе Генри Сехудо. У него больше инструментов для победы. Он понимает спорт, и я надеюсь, что он хорошо подготовится», – сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.