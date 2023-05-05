«Никто и звать его никак, он умер». Александр Емельяненко жёстко наехал на Гаджиева

Российские смешанные единоборства не дают фанатам скучать. Громкие скандалы и конфликты буквально разрывают медиапространство. Теперь в эпицентре событий оказался Александр Емельяненко. 26 мая ему предстоит поединок с блогером Евгением Ершовым. Казалось бы, Феникс должен активно раскачивать бой и «прыгать» именно на соперника. Но он ввязался в совершенно другой конфликт.

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью для MMA.Metaratings.ru поделился прогнозом на поединок. И неожиданно назвал фаворитом именно блогера: «Видел бой Ершова с Алексеем Леденевым. Евгений неплохо смотрелся. Он с каждым днем прибавляет, и я бы его считал фаворитом в поединке с Емельяненко. Но с важной оговоркой. Мы не знаем, в какой форме будет Александр. Саня может быть как в хорошей форме, так и в отвратительной. До боя ещё месяц. Я бы их встречу посмотрел и пока оставил фаворитом Ершова».

Видимо, это обозлило Емельяненко до невозможности. Александр пришёл на YouTube-канал «Ушатайка» и выдал огненный спич: «Камил Гаджиев никогда не дрался, Камил Гаджиев не боец, он никогда не занимался спортом. Говорит для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Пусть Камил Гаджиев развивает свою версию. Он взял и убил такую огромную лигу. Вот тебе и Камил Гаджиев. Что он сделал? Он убил версию – и пацанам негде драться. Разобрали их кто куда за три копейки, они разбежались. Всё. Умерла версия, нет её.

Он никто и звать его никак. Был раньше на бюджете у спонсоров, воровал у них деньги и проводил турниры. Кто у него из бойцов? Исмаилов и Минеев. Больше никого и нет там, больше никого и не знаю. У него умерла лига, умерла версия, умер Камил Гаджиев».

Вспышка получилась огненной. И Камил просто не смог молчать. На том же MMA.Metaratings.ru он ярко ответил бойцу: «Мне кажется, что ему уже давно все всё поделали. Недавно Магомед Исмаилов в глубокой форме выразился, что Александру нужно выиграть «другой бой» – с самим собой. Мы понимаем, что Мага имеет в виду. Пока человек пьёт, у него никакой глобальной перспективы нет. Другой человек может открыть школу, заняться бизнесом, а что будет делать АЕ? Он будет драться до состояния, когда о него будут вытирать ноги 50-килограммовые люди?

Я вижу его перспективы безрадужными. Скорее всего, он сопьётся. Сопьётся и будет никому не нужен. Конечно, никто бы не хотел такого исхода для Саши, даже те, кто его не любит. Но, к сожалению, это самое вероятное, что с ним может произойти».

Конфликт Емельяненко и Гаджиева стал довольно неожиданным и ярким. И интересно, как именно он будет развиваться в будущем. У Камила совершенно точно есть под крылом бойцы, которые вступятся за промоутера. И тогда Александр может получить действительно топового соперника. Но нужно ли ему это на финишной прямой карьеры – большой вопрос.