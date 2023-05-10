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Следующий соперник Тима Цзю, мексиканец Карлос Окампо, срыв поединка с Джермеллом Чарло, Магомед Курбанов

«Отец пять раз бил мексиканцев». Цзю-младший выбрал соперника по странному принципу
Сергей Сорокин
Следующий соперник Тима Цзю
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Тим слишком рьяно пытается копировать Костю.

В марте 2023 года Тим Цзю провёл поединок с американцем Тони Харрисоном. В девятом раунде сын Кости вырубил соперника и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. За полноценный пояс он должен драться с Джермеллом Чарло. Но, видимо, в обозримом будущем этого боя не случится. Соперники должны были зарубиться ещё в январе, но тогда Железный человек сломал руку. И он всё ещё продолжает восстанавливаться.

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В одном из интервью Джермелл заявил, что на данный момент он не готов выйти в ринг и подраться с Тимом. Чарло попросил подождать его хотя бы до конца лета: «Я носил гипс около шести или даже семи недель. Помню, как после осмотра было решено снова наложить его. Наконец-то я снял этот гипс и приступил к реабилитации. Так что потихоньку прихожу в форму. У меня есть немного времени, но скоро я вернусь. Думаю, к концу лета или около того».

Но Тим нетерпелив, стремится драться максимально часто. Поэтому он нашёл мощный ответ американцу: «У меня нет необходимости боксировать, но я хочу. Я никого не боюсь и готов боксировать с кем угодно. Окампо — это отличная проверка для меня, так как он проигрывал только топовым соперникам в боях за титулы. Я всегда восхищался мексиканскими боксёрами и их зрелищным стилем. Они выходят драться, и именно этого я хочу от Окампо. Мой отец пять раз боксировал против мексиканцев и победил всех. Он победил величайшего мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса, и мне хотелось бы сделать то же самое в своей карьере».

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Следующим соперником Тима станет Карлос Окампо. Более того, уже известна предварительная дата боя – 18 июня в Голд-Косте (Австралия). Мексиканец имеет приличный рекорд 34-2. Но стоит Карлосу подобраться к поясу вплотную, как неизменно происходит провал. 16 июня 2018 года он мог стать чемпионом мира в полусредней категории. Но поединок с Эрролом Спенсом обернулся нокаутом в первом раунде. А 8 октября 2022 года Окампо попытался оспорить «временный» титул WBC. И снова проиграл, но уже по очкам.

Тим продолжает копировать легендарного отца, причём делает это слишком рьяно. Вот и теперь, судя по аргументации, мексиканца Окампо он выбрал именно по той причине, что в послужном списке Кости сразу пять боксёров из этой страны. А ещё Цзю снова рискует, как и с Харрисоном. Он мог подождать Чарло и железно сразиться за пояс абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. А теперь Тим снова готов поставить на кон всё!

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