Самый странный уход из UFC. Исмагулов закончил карьеру, а потом решил прочитать контракт

В декабре 2022 года Дамир Исмагулов провёл поединок с Арманом Царукяном. Он планировал ворваться в топ-10 рейтинга легковесов. Но в процессе подготовки вновь возникли трудности. Исмагулов потерпел первое поражение в UFC единогласным решением судей, а 1 января 2023 года объявил о завершении профессиональной карьеры. Причиной ухода боец назвал проблемы со здоровьем. Его проводили с почестями, но не успели толком позабыть, а Дамир уже объявил о возвращении.
Одни связывали такое решение с желанием вновь попробовать свои силы в лучшем промоушене на планете, другие – со жгучим стремлением взять реванш за поражение от Царукяна. Но причина оказалась намного ироничнее: «Недавно мой менеджер сообщил, что у меня остался ещё один бой по контракту с UFC. Я завершил карьеру, но, узнав, что должен ещё один бой по контракту, решил, что нужно вернуться и закончить дело!».
Ситуация действительно выглядит комично. Неужели боец, который имел серьёзнейшие амбиции и желание ворваться в топ дивизиона, реально мог забыть о том, что у него перед UFC остался должок? Видимо, действительно мог. Поскольку уход Дамира из UFC не выглядел акцией протеста или подготовленным перформансом. Похоже, Исмагулов просто расстроился, что в процессе подготовки к битве с Царукяном вновь травмировался. И сохранить безупречный рекорд в UFC боец не смог.
Исмагулов не просто возвращается, он уже получил нового соперника. И, что важно, им стал 15-й номер рейтинга легковесов Грант Доусон. Похоже, организация не собирается просто так отпускать Дамира. И если представляющий Казахстан боец победит, боссы вполне могут предложить ему новый контракт с UFC. И Исмагулов вполне может воспользоваться этой возможностью – жажды реванша с Царукяном никто не отменял.
Стоит отметить, что Дамир получил реально крепкого соперника со статистикой 17-1-2 в MMA. И в UFC он пока остаётся непобеждённым. Причём в списке жертв Доусона значатся и Дэррик Миннер, и Джаред Гордон. Сам Грант предельно мотивирован. Он прекрасно понимает, что победа над 13-м номером рейтинга может дать серьёзный карьерный толчок.
Поединок Исмагулова и Доусона состоится 1 июля на очередном турнире UFC Вегас. И, кажется, класть перчатки в центр октагона самовольно Дамир больше не станет. Вдруг окажется, что в договоре было прописано что-то ещё, но мелкими буквами.
- 11 мая 2023
-
19:01
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:23
-
16:50
-
16:36
-
16:06
-
15:39
-
15:14
-
15:08
-
14:44
-
14:21
-
14:01
-
13:44
-
13:12
-
12:42
-
12:16
-
12:13
-
11:32
-
10:50
-
10:28
-
10:10
-
09:52
-
09:50
-
09:49
-
01:11
- 10 мая 2023
-
23:02
-
21:37
-
20:30
-
19:10
-
18:10
-
17:31
-
17:11
-
16:42