Самый странный уход из UFC. Исмагулов закончил карьеру, а потом решил прочитать контракт

В декабре 2022 года Дамир Исмагулов провёл поединок с Арманом Царукяном. Он планировал ворваться в топ-10 рейтинга легковесов. Но в процессе подготовки вновь возникли трудности. Исмагулов потерпел первое поражение в UFC единогласным решением судей, а 1 января 2023 года объявил о завершении профессиональной карьеры. Причиной ухода боец назвал проблемы со здоровьем. Его проводили с почестями, но не успели толком позабыть, а Дамир уже объявил о возвращении.

Одни связывали такое решение с желанием вновь попробовать свои силы в лучшем промоушене на планете, другие – со жгучим стремлением взять реванш за поражение от Царукяна. Но причина оказалась намного ироничнее: «Недавно мой менеджер сообщил, что у меня остался ещё один бой по контракту с UFC. Я завершил карьеру, но, узнав, что должен ещё один бой по контракту, решил, что нужно вернуться и закончить дело!».

Ситуация действительно выглядит комично. Неужели боец, который имел серьёзнейшие амбиции и желание ворваться в топ дивизиона, реально мог забыть о том, что у него перед UFC остался должок? Видимо, действительно мог. Поскольку уход Дамира из UFC не выглядел акцией протеста или подготовленным перформансом. Похоже, Исмагулов просто расстроился, что в процессе подготовки к битве с Царукяном вновь травмировался. И сохранить безупречный рекорд в UFC боец не смог.

Исмагулов не просто возвращается, он уже получил нового соперника. И, что важно, им стал 15-й номер рейтинга легковесов Грант Доусон. Похоже, организация не собирается просто так отпускать Дамира. И если представляющий Казахстан боец победит, боссы вполне могут предложить ему новый контракт с UFC. И Исмагулов вполне может воспользоваться этой возможностью – жажды реванша с Царукяном никто не отменял.

Стоит отметить, что Дамир получил реально крепкого соперника со статистикой 17-1-2 в MMA. И в UFC он пока остаётся непобеждённым. Причём в списке жертв Доусона значатся и Дэррик Миннер, и Джаред Гордон. Сам Грант предельно мотивирован. Он прекрасно понимает, что победа над 13-м номером рейтинга может дать серьёзный карьерный толчок.

Поединок Исмагулова и Доусона состоится 1 июля на очередном турнире UFC Вегас. И, кажется, класть перчатки в центр октагона самовольно Дамир больше не станет. Вдруг окажется, что в договоре было прописано что-то ещё, но мелкими буквами.