Ограбление на ЧМ в Ташкенте! Россиянин был лучше, но зарешало домашнее судейство

12 мая на чемпионате мира по боксу в Ташкенте важнейший день – стартовали полуфиналы. Сначала в ринг вышел россиянин Эдмонд Худоян, но единогласным решением судей проиграл Санжару Ташкенбаю. Пришлось довольствоваться бронзовой медалью. А затем свои силы попробовал и наш соотечественник Дмитрий Двали. Его соперником стал представитель Узбекистана Ойбек Жураев, что вызывало опасения. Фактор домашнего судейства никто не отменял.
С первого же раунда Дмитрий решил действовать так, чтобы не оставить рефери никаких шансов. Он шёл активно и точными выпадами раз за разом доставал соперника. Ойбек старался отвечать резкими двойками, которые представляли довольно серьёзную опасность. Во втором раунде доминация Двали продолжилась. Он действовал активнее и акцентированнее, его атаки раз за разом достигали цели. А Жураев начал выпадать, вторую трёхминутку он отдал. Тем удивительнее выглядело то, что судьи сомневались по поводу этого.
На третий раунд Жураев совершенно точно вышел с пониманием того, что пока он уступает сопернику. Пришлось действовать активно и искать возможность завладеть инициативой. Этим очень неплохо пользовался россиянин. Он отвечал тяжелейшими ударами по корпусу, попадал прямыми в голову. В конце и вовсе началась настоящая рубка. И всё-таки казалось, что россиянин сделал всё, чтобы спокойно проложить себе путь в финал соревнований.
Пресловутое домашнее судейство всё-таки сказалось, причём стало определяющим фактором. Пусть и раздельным решением, но рефери отдали победу представителю Узбекистана. Говоря откровенно, вердикт получился максимально спорным. Дмитрий владел инициативой на протяжении всей битвы, выглядел активнее и акцентированнее. Он постоянно доносил тяжелейшие удары по сопернику. Но в финале оказался именно местный боксёр. Обидно, но Двали придётся довольствоваться бронзовой наградой.
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