России нужны оба золота. Где смотреть финалы чемпионата мира по боксу — 2023

Дата и время финалов ЧМ-2023 по боксу
13 и 14 мая в Ташкенте (Узбекистан) пройдут финальные бои чемпионата мира по боксу среди мужчин. За золотые медали будут бороться и два спортсмена из России — Шарабутдин Атаев, выступающий в категории до 86 килограммов, и Муслим Гаджимагомедов, бьющийся в категории до 92 килограммов. Соперником Атаева станет Альфонсо Домингес, представляющий Азербайджан, против Гаджимагомедова выйдет Азиз Аббес Мухийдин, защищающий цвета Италии.
Финальные сессии чемпионата мира начнутся в 15:00 по московскому времени 13 и 14 мая.
Прямая трансляция финалов ЧМ-2023 по боксу
Посмотреть все финальные поединки чемпионата мира по боксу среди мужчин можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец».
Все финальные бои чемпионата мира по боксу
48 кг. Санжар Ташкенбай (Казахстан) — Сахил Алахвердови (Грузия);
51 кг. Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — Биллаль Беннама (Франция);
54 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Ойбек Джураев (Узбекистан);
57 кг. Сайдель Орта (Куба) — Абдумалик Халоков (Узбекистан);
60 кг. Эрисланди Альварес (Куба) — Софьян Умиа (Франция);
63,5 кг. Руслан Абдуллаев (Узбекистан) — Чинзориг Баатарсух (Монголия);
67 кг. Дулат Бекбауов (Казахстан) — Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан);
71 кг. Асланбек Шымбергенов (Казахстан) — Саиджамшид Джафаров (Узбекистан);
75 кг. Вандерлей Перейра (Бразилия) — Йоэнлис Эрнандес (Куба);
80 кг. Нурбек Оралбай (Казахстан) — Тохтарбек Танатхан (Китай);
86 кг. Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) — Шарабутдин Атаев (Россия);
92 кг. Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Азиз Аббес Мухийдин (Италия);
+92 кг. Баходир Джалолов (Узбекистан) — Фернандо Арсола (Куба).
Прогноз Шарабутдина Атаева на свой финальный бой
«Очень положительные эмоции, вышел в финал чемпионата мира. Завтра будет принципиальный реванш. На прошлом чемпионате я проиграл этому парню, сейчас у нас счёт 1-1. Надо уже точку поставить и выиграть», — сказал Атаев после победы в полуфинале.
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