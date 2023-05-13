Что творит Уральский Халк! Дебютировал в кикбоксинге — и победил чемпиона мира

В Екатеринбурге провели очередной громкий турнир — RCC 15. Промоушен RCC поставил на поток крутые бойцовские вечера: ММА, бокс и даже кикбоксинг высочайшего уровня стали привычным зрелищем на Урале. Именно по правилам кикбоксинга прошёл главный поединок вечера между Иваном Штырковым и Петром Романкевичем. Изначально Штырков должен был выступить по правилам ММА, а в качестве соперника планировался Виктор Немков, но потом всё резко поменялось.
Штырков, недавно дебютировавший в профессиональном боксе, решился на очередной смелый эксперимент. Теперь Уральский Халк захотел попробовать себя в кикбоксинге, да ещё и в тяжёлой весовой категории, куда не заглядывал целых пять лет. Несмотря на громкое имя, сегодня Ивана вряд ли можно было назвать фаворитом. Ведь Романкевич — профессиональный кикбоксёр, дважды побеждавший в Кубке мира. Было очень интересно посмотреть, найдёт ли он ключи к Штыркову.
Поединок начался с неторопливой разведки, но темп быстро возрастал. Романкевич старался действовать первым номером, Штырков отвечал резкими сериями с ближней дистанции. Пётр вдобавок активно использовал лоу-кики, стараясь замедлить и без того не самого быстрого Уральского Халка. Во втором раунде Иван тоже начал выбрасывать удары ногами, но выцеливал в основном голову и корпус. А вот Романкевич целенаправленно отбивал ноги оппонента и добился цели — Штырков терял скорость и начал менять стойку, чтобы уменьшить болевые ощущения.
Казалось, что в третьем раунде Пётр добьёт своего звёздного оппонента. Однако Халк, которого быстро покидали силы, упорно держался на ногах и даже отвечал точными ударами рук. Романкевич, за которого говорила активность, точностью похвастать не мог. Судьи решили дать экстра-раунд, где у Штыркова внезапно нашёлся «бензин». Иван перешёл в нападение и начал забивать оппонента мощными попаданиями, едва не отправив того на канвас. Как итог — победа Уральского Халка решением судей! Дебют Штыркова в кикбоксинге получился шикарным.
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