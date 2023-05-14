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ЧМ-2023 по боксу: наши парни бьются за золотые медали! Хватит ли сил? LIVE

Сегодня, 14 мая, в Ташкенте (Узбекистан) пройдут финальные бои мужского чемпионата мира по боксу. Бороться за золотые медали ЧМ-2023 будут и два российских спортсмена. В категории до 86 килограммов Шарабутдин Атаев попробует одолеть кубинца Лоренсо Альфонсо, сейчас выступающего за Азербайджан. В категории до 92 килограммов Муслим Гаджимагомедов проведёт бой с Аззисом Аббесом Мухийдином, представляющим Италию.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финального дня ЧМ-2023 по боксу.