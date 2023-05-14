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Финал чемпионата мира по боксу, прямая онлайн-трансляция, где смотреть ЧМ-2023, на каком канале

ЧМ-2023 по боксу: наши парни бьются за золотые медали! Хватит ли сил? LIVE
Александр Фролов
Финалы ЧМ-2023 по боксу
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Полуфиналы немного разочаровали. Финалы сложатся удачнее?

Сегодня, 14 мая, в Ташкенте (Узбекистан) пройдут финальные бои мужского чемпионата мира по боксу. Бороться за золотые медали ЧМ-2023 будут и два российских спортсмена. В категории до 86 килограммов Шарабутдин Атаев попробует одолеть кубинца Лоренсо Альфонсо, сейчас выступающего за Азербайджан. В категории до 92 килограммов Муслим Гаджимагомедов проведёт бой с Аззисом Аббесом Мухийдином, представляющим Италию.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финального дня ЧМ-2023 по боксу.

Давайте вспомним, как драматично складывались полуфиналы:
ЧМ-2023 по боксу: два воина из России в финале! Гаджимагомедов и Атаев — красавцы
ЧМ-2023 по боксу: два воина из России в финале! Гаджимагомедов и Атаев — красавцы
Финальные бои ЧМ-2023 с участием россиян Во сколько начало финалов ЧМ-2023 с участием россиян Где смотреть финалы чемпионата мира по боксу
Live Александр Фролов

Финальные бои ЧМ-2023 с участием россиян

Россияне закрывают программу чемпионата мира по боксу — их бои будут последними.

  • Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Аззис Аббес Мухийдин (Италия);
  • Шарабутдин Атаев (Россия) — Лоренсо Альфонсо (Азербайджан);
08:28 Александр Фролов

На чемпионате мира разыгрывают солидные деньги

Общий призовой фонд чемпионата мира 2023 — $ 5,2 млн. Для любительского бокса, который много лет прозябал в относительной нищете, это отличные деньги.

08:25 Александр Фролов

Во сколько начало финалов ЧМ-2023 с участием россиян

Финальная сессия чемпионата мира начнётся в 15:00 мск. Наши парни закрывают турнир, поэтому выйдут в ринг позже остальных. Бой Шарабутдина Атаева стартует в 17:03 по московскому времени, Муслим Гаджимагомедов начнёт в 17:22 мск.

08:22 Александр Фролов

От России осталось только двое

Перед полуфинальными боями сборной России болельщики имели право на сдержанный оптимизм: сразу шесть наших парней могли завоевать путёвку в финал. Увы, дальше прошли только Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев, остальные четверо россиян довольствовались бронзовыми медалями. Самым обидным стало поражение Дмитрия Двали — судьи вынесли очень спорное решение.

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08:20 Александр Фролов

Где смотреть финалы чемпионата мира по боксу

Финальные бои мужского чемпионата мира по боксу покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец!».

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