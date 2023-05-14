ЧМ-2023 по боксу: наши парни бьются за золотые медали! Хватит ли сил? LIVE

Сегодня, 14 мая, в Ташкенте (Узбекистан) пройдут финальные бои мужского чемпионата мира по боксу. Бороться за золотые медали ЧМ-2023 будут и два российских спортсмена. В категории до 86 килограммов Шарабутдин Атаев попробует одолеть кубинца Лоренсо Альфонсо, сейчас выступающего за Азербайджан. В категории до 92 килограммов Муслим Гаджимагомедов проведёт бой с Аззисом Аббесом Мухийдином, представляющим Италию.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финального дня ЧМ-2023 по боксу.
Финальные бои ЧМ-2023 с участием россиян
Россияне закрывают программу чемпионата мира по боксу — их бои будут последними.
- Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Аззис Аббес Мухийдин (Италия);
- Шарабутдин Атаев (Россия) — Лоренсо Альфонсо (Азербайджан);
На чемпионате мира разыгрывают солидные деньги
Общий призовой фонд чемпионата мира 2023 — $ 5,2 млн. Для любительского бокса, который много лет прозябал в относительной нищете, это отличные деньги.
Во сколько начало финалов ЧМ-2023 с участием россиян
Финальная сессия чемпионата мира начнётся в 15:00 мск. Наши парни закрывают турнир, поэтому выйдут в ринг позже остальных. Бой Шарабутдина Атаева стартует в 17:03 по московскому времени, Муслим Гаджимагомедов начнёт в 17:22 мск.
От России осталось только двое
Перед полуфинальными боями сборной России болельщики имели право на сдержанный оптимизм: сразу шесть наших парней могли завоевать путёвку в финал. Увы, дальше прошли только Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев, остальные четверо россиян довольствовались бронзовыми медалями. Самым обидным стало поражение Дмитрия Двали — судьи вынесли очень спорное решение.
Где смотреть финалы чемпионата мира по боксу
Финальные бои мужского чемпионата мира по боксу покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец!».
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