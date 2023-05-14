Какая драма в финале чемпионата мира! Фортуна отплатила Гаджимагомедову за трагедию на ОИ

14 мая прошёл заключительный день на чемпионате мира по боксу в Ташкенте. Этот день был знаковым для сборной России, поскольку два наших соотечественника вышли в финал. Сначала золотую медаль завоевал Шарабутдин Атаев. Он в блестящем стиле разобрал на части Лорена Альфонсо. А закрывал программу соревнований Муслим Гаджимагомедов. В соперниках у нашего парня оказался крепкий итальянец Аззис Аббес Мухийдин.
С первого же раунда Муслим продемонстрировал, что собирается тотально доминировать. Он занял центр ринга и стал накидывать мощные удары. Итальянец попытался встречать, но несколько раз очень болезненно пропускал атаки. Было заметно, что россиянин на свежих ногах превосходит итальянца в движении. По итогам стартовой трёхминутки было понятно – лёгкого боя не получится. Судьи отдали победу Муслиму – 3:2.
Во втором раунде Мухийдин решил перехватить инициативу. Он включил ноги на максимум и начал наносить опаснейшие удары. Муслим искал возможность подстроиться под соперника, остудит его пыл. К экватору трёхминутки боксёры вступили в ожесточённую рубку. Казалось, что они даже забыли о защите, понеслись вперёд. Итальянец старался минимизировать опасность в клинче, а под занавес раунда Гаджимагомедов буквально бросил соперника на канвас борцовским приёмом. И судьи отдали трёхминутку Мухийдину – 4:1.
С самого начала третьего раунда россиянин пошёл вперёд в попытках «украсть» победу у итальянца. Он начал попадать, но Мухийдин классно отвечал. А ещё Аззис Аббес классно убивал время, клинчевал и съедал драгоценные секунды. В итоге концовка раунда прошла в попытках набить очки, но всё это практически не принесло успеха. На первый план вышла осторожность.
Дело дошло до судейского решения, в котором судьи учли отсутствие активности от итальянца. Правда, им даже пришлось пересмотреть результаты третьего раунда. Раздельным решением рефери отдали победу Гаджимагомедову. Тот вскинул руки в воздух и выдохнул. Россиянин вырвал тяжелейший поединок, завоевав для нашей сборной второе золото. Судьба сполна вернула Муслиму должок за Олимпийские игры в Токио. Тогда Хулио Сесар ла Крус бегал от нашего воина, но всё-таки добыл победу судейским решением. Теперь справедливость восторжествовала.
Муслим и Шарабутдин идеально закрыли турнир. Страна гордится этими парнями, которые стали лучшими на планете.
- 14 мая 2023
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:17
-
18:12
-
17:46
-
17:25
-
16:55
-
16:27
-
15:22
-
14:50
-
14:18
-
13:56
-
13:55
-
13:30
-
13:20
-
13:20
-
13:05
-
12:50
-
12:27
-
12:10
-
11:53
-
11:45
-
11:30
-
10:55
-
10:30
-
10:16
-
09:45
-
09:41
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
08:31
-
01:20
-
00:49