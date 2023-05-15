Две золотые медали — успех или провал? Подводим итоги ЧМ-2023 со знаменитым тренером

Вот и закончился чемпионат мира по боксу среди мужчин, проходивший в Ташкенте. Сборная России заняла третье место в общем медальном зачёте: на счету нашей национальной команды две золотые и четыре бронзовые медали. Мы обсудили итоги мирового первенства с главой тренерского совета сборной России Эдуардом Кравцовым: специалист дал оценку команде, назвал открытия и разочарования и рассказал про судейский вопрос.

— Какие эмоции после финального дня чемпионата мира?

— Молодцы парни, порадовали — два золота в двух финалах — это 100-процентный результат. Сделали всё, что нужно было. Бои были очень хорошие, конкурентные, особенно непросто пришлось Муслиму Гаджимагомедову, но он всё равно вырвал победу. По мне, Муслим выиграл первый и третий раунды, во втором итальянец был поточнее. Однако в третьем раунде соперник Гаджимагомедова перестал боксировать, только боролся и клинчевал.

— Как оцените общие итоги ЧМ-2023 — шесть медалей и третье место в общем зачёте?

— В принципе, команда выступила удовлетворительно. На последнем тренерском совете поставили задачу завоевать две золотые медали — её команда выполнила.

То, что Узбекистан завоевал целых пять золотых медалей… Да, это показатель уровня развития, но такое количество наград не совсем соответствует реальной силе сборной. Казахстан — молодцы. хотелось бы их поздравить, четыре золота — великолепный результат.

Чемпионат мира проходил в Азии, это всегда сложно. Вдобавок сложно объективно оценивать его итоги, исходя из количества золотых медалей. Если бы чемпионат мира проходил в относительно нейтральной, не такой боксёрской стране, как Россия, Куба, Узбекистан или Казахстан, можно было бы увереннее подводить итоги, ориентируясь на медали. Наверное, Олимпийские игры, если мы там выступим, станут более объективным показателем развития бокса.

— С точки зрения будущих ОИ результат команды порадовал?

— Да, результат у нашей команды удовлетворительный, но если говорить про будущие Олимпийские игры, то есть вопросы. В олимпийских весах у нас только золото Муслима Гаджимагомедова и бронза Имама Хатаева. В остальных весах, которые есть на ОИ, восьмое место у Игоря Свиридченкова, другие парни посыпались ещё до четвертьфинала. Так что будет определённый анализ, кого-то из парней придётся поднять или, наоборот, спустить в другую категорию. Дай бог, на ОИ в Париже всё получится.

Муслим Гаджимагомедов и Имам Хатаев Фото: Федерация бокса России

— Вы сказали про фактор домашнего судейства в Узбекистане, а не было ли перекосов в сторону россиян на ЧМ в Екатеринбурге?

— Не скажу, что у нас были откровенные перекосы. Да, были некоторые близкие бои, где победу отдали нашим ребятам, но это единичные случаи. Возьмите четвертьфинальный бой Альберта Батыргазиева, который был абсолютно равным, но его отдали кубинскому спортсмену. А во многих поединках ЧМ-2023, на мой взгляд, ветер откровенно поддувал в паруса хозяев чемпионата.

Да, некоторые бойцы из Узбекистана прошли турнир очень уверенно, в целом смотрелась команда здорово. Особенно по сравнению с прошлым чемпионатом мира, где у них было только одно серебро. Однако с того времени Узбекистан усилился не так сильно, а разница в результатах заметная. Нельзя отрицать, что они сделали выводы, но и домашние стены им помогли.

Эдуард Кравцов Фото: Федерация бокса России

— Кто из наших ребят в Узбекистане не прошёл дальше именно из-за несправедливого судейства?

— Дмитрий Двали, конечно. На мой взгляд, в полуфинале Дмитрий выиграл, но судьи назвали его проигравшим. Да, у Всеволода Шумкова тоже был близкий поединок, изначально мне казалось, что он тоже его выиграл. Но после того, как я пересмотрел бой, понял, что французу его тоже можно было отдавать. Были качественные удары, которые достигали цели достаточно часто, в отличие от Шумкова.

По бою Павла Сосулина тоже есть вопросы: получать предупреждение за капу, которое потом влияет на исход поединка… Когда у тебя капа вылетает три раза, это недопустимо. Будем разбираться, как это именно произошло.

— Результаты кого из россиян откровенно разочаровали?

— Эдмонд Худоян мог добиваться большего, чем бронзовой медали, однако по его поражению в полуфинале вопросов к судьям нет. От Габила Мамедова тоже ждали серьёзных успехов. Таких соперников Габил должен проходить уверенно, он очень опытный боксёр. Остальные отбоксировали в силу своих возможностей.

— А кто из боксёров приятно порадовал, превзойдя изначальные ожидания?

— Дмитрий Двали стал приятным открытием. Да, я видел его развитие, надёжный, психологически крепкий и мотивированный парень. Но его выход в полуфинал, где Двали ещё и как минимум не проиграл — очень порадовал. Естественно, порадовал и Шарабутдин Атаев, завоевавший золотую медаль. В принципе, в глубине души мы ожидали от Атаева золота, ведь он побеждал всех топовых боксёров в своей категории. И он сумел собраться психологически, это немаловажный фактор. Муслим Гаджимагомедов тоже выступил великолепно, хотя от него, конечно, все ждали только первого места. Приятно кстати, что они оба выступают за нашу команду Premier Boxing Academy.