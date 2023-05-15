Бывшая девушка Адесаньи подала на бойца в суд! Уверена, что Иззи обязан ей карьерой

Дела Исраэля Адесаньи в UFC стремительно налаживаются. Он вернул себе чемпионский пояс организации в среднем весе. А главное, Иззи наконец-то побил свой «ночной кошмар» – Алекса Перейру. Причём сделал это в блестящем стиле – вырубил жесточайшим нокаутом. А потом закатил лютую вечеринку, на которой отжигал даже тренер соперника. Теперь боец спокойно готовится к защите пояса, но появилась история, которая может потрепать ему нервы.
Бывшая девушка Адесаньи Шарлотта Поудрелл, видимо, не особенно рада его успехам. Поэтому она решила подпортить ему настроение в самый «сладкий» момент карьеры. Шон О’Мэлли в своём подкасте рассказал, что Поудрелл подала на Иззи в суд, потребовав половину его активов в качестве компенсации.
«Бывшая девушка Иззи… Они не женаты, да, они никогда не были женаты, я не поверил. Она хочет половину его активов. Я не знаю, как складывались их отношения, потому что я даже не знал, что у него есть девушка, но хотеть половину того, что он там сделал, абсолютно нелепо», – заявил О’Мэлли.
Любопытно, но Шарлотту даже не смущает тот факт, что она никогда не находилась с Адесаньей в официальном браке. Совместных детей у этой парочки тоже нет. Но при этом Поудрелл уверена, что может рассчитывать на половину от состояния чемпиона. Девушка заявила, что встречалась с Иззи слишком долго, а также поддерживала его карьеру в UFC. Фактически Шарлотта уверена, что именно благодаря ей Адесанья стал великим чемпионом.
Скорее всего, Исраэлю не о чем переживать. Пока требования его бывшей девушки выглядят громкими, но абсолютно несостоятельными. Он никогда не состоял с ней в браке. По имеющимся данным, детей от бойца Шарлотта не имеет. Но кто знает, какой козырь в рукаве она припасла. Ведь если Поудрелл решила пойти в суд, она уверена, что тот примет её сторону.
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