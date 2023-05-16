«Умар — будущий чемпион UFC». Брат Хабиба получил билет в высшую лигу

Хабиб Нурмагомедов давно завершил карьеру, но чемпионы с такой фамилией остаются. В лёгком весе Bellator доминирует Усман Нурмагомедов, а в UFC рвётся к титулу чемпиона Умар Нурмагомедов. Да, пока Умар на 11-м месте в рейтинге легчайшего веса, однако даже конкуренты называют россиянина одним из главным фаворитов титульной гонки. Увы, драться с Нурмагомедовым никто не хочет, на что недавно посетовал президент UFC Дана Уайт.

«Меня все спрашивают о нём. Этот парень не из тех, с кем все горят желанием драться, но мы с этим разберёмся. Всегда трудно организовать бой парню, который находится на подходе к топовой десятке, потому что те, кто его опережает, не хотят рисковать своим местом в рейтинге. Это трудная задача. Бой с ним из разряда тех, которые все принимают публично, но в частном разговоре отвечают отказом. Никто не хочет с ним драться», — говорил Уайт на пресс-конференции.

Встреча с Умаром — действительно большой риск. Он уверенно прошёл своих четырёх соперников в UFC: только Натан Манесс сумел избежать досрочного поражения, вчистую уступив дагестанцу судейским решением. Нурмагомедов напоминает Хабиба не только внешностью, но и уровнем доминирования: Умар блестяще борется, постоянно прессингует и обладает отличными навыками в стойке. Пока у Нурмагомедова попросту не видно слабых мест.

Немудрено, что даже острый на язык Алджамейн Стерлинг уверен, что Умар станет чемпионом в легчайшем весе: «Умар действительно очень хорош. Я думаю, его бои говорят сами за себя. Он очень хороший соперник, и, кажется, он будущий чемпион. Лучше ли он, чем Пётр Ян? На данный момент в нынешней точке Пётр сделал намного больше, вы это видите. Стилистически Умар, может быть, стал бы ещё одной жёсткой ночью для Яна», — сказал Стерлинг в видео на YouTube-канале.

И кажется, что теперь Нурмагомедов-младший наконец-то получает билет в высшую лигу! Сначала Хабиб рассказал, что его брат выступит в главном бою одного из турниров, что уже показатель серьёзного признания. А теперь известный журналист Ариэль Хельвани рассказал, что Умар наконец-то встретится с топовым соперником. Им должен стать Кори Сэндхаген, идущий на четвёртом месте в рейтинге. И это самая подходящая кандидатура в топ-5, потому что Кори готов драться всегда и со всеми.

Будем надеяться, что Нурмагомедов и Сэндхаген действительно встретятся в октагоне и как можно скорее. Умару нужен топовый соперник, чтобы окончательно продемонстрировать свои чемпионские претензии. Стилистически Кори тоже подходит дагестанцу: партер — его слабая сторона, а умений в стойке не хватит, чтобы сломить Нурмагомедова. Но расслабляться Умару точно не стоит, ведь Сэндхаген опытный и неуступчивый парень, идущий на серии из двух побед. Это будет крутая схватка.