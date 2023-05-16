Не АСА, но тоже неплохо. Нганну нашёл новое место работы!

Эпопея с поиском работы Фрэнсисом Нганну официально завершена. Африканский великан подписал контракт с американским промоушеном PFL — третьей по силе ММА-организацией США. Напомним, Нганну несколько месяцев назад покинул UFC, не сумев договориться с Даной Уайтом по новому соглашению. Слухи связывали Хищника с Bellator, ONE и даже российской лигой АСА, но тяжеловес всё-таки выбрал PFL. Там Нганну получит всё, о чём он мечтал.

«Последние несколько месяцев были очень интересным временем, но я очень взволнован этим соглашением с PFL, потому что они предложили то, что я ожидал. Они не просто появились как промоушен, который искал бойца, но действительно пришли как партнёр, который видит в вас больше ценности как в человеке», — прокомментировал Нганну подписание контракта.

Что же получил Фрэнсис? Прежде всего, ему разрешили параллельно выступать в боксе. Дебют в профессиональном боксе остаётся мечтой Нганну: он хочет получить бой с Тайсоном Фьюри и заработать десятки миллионов долларов. Впрочем, гонорары в PFL тоже будет солидные. Сумма контракта не раскрывается, но недавно камерунец отказался от предложения ONE, где ему предлагали $ 20 млн. Так что в PFL бойцу предложили как минимум не меньше, нежели в богатой азиатской лиге.

Нганну станет главной звездой нового направления PFL — Super Fight, где будут биться громкие имена вроде Джейка Пола и Кайлы Харрисон. Платить будут соответствующе: помимо гонораров, спортсменам обещают отдавать 50% от проданных платных трансляций. Также Фрэнсис войдёт в консультативный совет PFL и возглавит направление PFL Африка, которое займётся продвижением смешанных единоборств на Африканском континенте. Кстати, Хищник ещё и будет защищать интересы спортсменов внутри организации — такое право ему тоже дали.

Получается, что Нганну всё-таки сумел выбить себе идеальные условия, которых не смог получить в других местах. Теперь Фрэнсис не только топовый спортсмен, но и важный функционер в мире ММА. Вопрос только в том, как Хищник справится с новыми обязанностями и сумеет ли сохранить концентрацию на спорте. Ведь мы очень давно не видели Нганну в октагоне: если он выйдет и внезапно проиграет, в PFL могут серьёзно пожалеть о своём решении. Фрэнсис был лучшим бойцом мира, но в какой он форме сейчас?