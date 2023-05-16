«Самый большой спектакль бокса». Что известно про супертурнир в Саудовской Аравии

Президент UFC Дана Уайт недавно жёстко раскритиковал бокс. Мол, организовывать там ничего не умеют, мероприятия — скучные, а топовых поединков раз-два и обчёлся. Почва под такими претензиями действительно есть, но нельзя сказать, что боксёрские функционеры ничего не делают для исправления. Например, в Саудовской Аравии, где бокс любят и ценят, готовится супертурнир с четырьмя лучшими супертяжеловесами — Тайсоном Фьюри, Александром Усиком, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером!

Предполагаемый турнир запланирован на декабрь и должен пройти по круговой системе: победители полуфиналов Фьюри — Усик и Джошуа — Уайлдер встретятся между собой в финале. К сожалению, другой конкретики пока нет, в том числе по дате и предполагаемым гонорарам. Изначально сообщалось, что Фьюри получит £ 90 млн, Усик — £ 50 млн, два других участника должны были получить по £ 30 млн. Но организаторы уже опровергли слухи.

«Я не знаю, почему эти цифры просочились. Почему эти придуманные цифры вообще были написаны? Зачем? Что вы пытаетесь сделать? Какая конечная цель для этого? Прежде всего, это необоснованно. Это просто абсолютная неправда. Так зачем об этом писать? Вот почему я говорю это, я говорю это со всем уважением — пока не будет официального релиза от Skill Challenge Promotions, это просто разговоры. Те цифры основаны на нулевых фактах. Просто нулевых. Мы смеялись с них, когда увидели.

Отношения с телесетями и промоутерами? Я скажу открыто — все будут финансово удовлетворены, когда дело дойдёт до организации. Когда принц Халид скажет, что это будет — мы примемся за переговоры. Но все стороны, с которыми мы будем говорить, могут быть удовлетворены их отношениями с телесетями. И это не будет проблемой. Скажем так, это не должно стать проблемой. И у нас есть дата. Я вам не скажу. Когда это случится, я вас уверяю — это будет самый большой спектакль в боксе», — рассказал глава промоутерской компании Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла.

Да, у принца Халида и его команды много денег — с такими возможностями можно решить любой вопрос с промоутерами, боксёрами и другими акулами бизнеса. Но до декабря ещё полгода — Фьюри, Усик и тем более Джошуа ещё могут внезапно проиграть в других поединках, после чего ценность их участия в супертурнире будет под вопросом. Большие имена – это прекрасно, но, если на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, ценность мероприятия резко упадёт. Впрочем, организаторы верят, что всё сложится по их сценарию.

И это не просто громкие слова. Серьёзные намерения саудовской команды подтвердил элитный промоутер Эдди Хирн: «Они и вправду хотят сделать два этих боя в один вечер. Мне подтвердили это лично — я разговаривал с ними две недели назад. И я подтверждаю, что они очень серьёзны в своих намерениях. Я за них ручаюсь, так как уже дважды имел с ними дело. Насколько я понимаю их подход, они планируют договариваться отдельно с каждым из бойцов. Эти люди прекрасно понимают, на какие гонорары рассчитывают все бойцы», — рассказал Хирн.

Будем надеяться, что в декабре супертурнир обязательно состоится. Поклонники бокса заслужили такое грандиозное событие годами ожидания топовых поединков. Более крутого турнира попросту нельзя себе представить: один из лучших нокаутёров в истории Уайлдер, гениальный технарь Усик, великий Фьюри и яркий Джошуа — в споре за звание абсолютного чемпиона мира. Конечно, фаворитом будет Фьюри, но это тяжёлый вес и случиться может всякое. Будем с нетерпением ждать супертурнира.