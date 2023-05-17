Порье и Гэтжи подерутся за пояс! Победителя отдадут на растерзание Махачеву

Боссы UFC решили преподнести фанатам смешанных единоборств сюрприз. Накануне был анонсирован грандиозный номерной турнир, который состоится в ночь с 29 на 30 июня. В главном бою вечера состоится реванш Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Бойцы давно разгоняли потенциальный поединок, а теперь получили от организации возможность расставить все точки над i. Кроме того, вероятно, именно победитель этой битвы станет следующим претендентом на пояс, который сейчас в руках Ислама Махачева.

Первое столкновение Порье и Гэтжи случилось 14 апреля 2018 года. Тогда бойцы также рубились в главном событии вечера. Три раунда ожесточённой битвы и фееричная развязка. Уже на 33-й секунде четвёртой пятиминутки Бриллиант нокаутировал соперника. Бойцы совершенно заслуженно забрали бонус за «Бой вечера».

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть запись боя можно на YouTube-канале UFC Russia.

Порье после этого выдал рекорд 6-2. Бриллиант дважды уничтожил самого Конора Макгрегора. А последней жертвой Дастина стал Майкл Чендлер. Поражения же пришлись на бои с Хабибом Нурмагомедовым и Чарльзом Оливейрой. Оба раза на кону стоял чемпионский пояс, который буквально утекал из рук Порье.

Гэтжи, на удивление, прошёл свой путь после битвы с Порье ровно с той же статистикой – 6-2. Правда, уровень поверженной оппозиции был пониже. Выделяется Рафаэль Физиев, с которым Джастин закатил яркую рубку. А поражения Хайлайту нанесли всё те же Нурмагомедов и Оливейра. Намечается бой ребят, которые практически зеркалят друг друга.

На кону в реванше стоит вакантный титул BMF, который раньше принадлежал Хорхе Масвидалю. Это специальный пояс для главного засранца лиги. Любопытно, что такой статус уникален – закреплён на официальном уровне. Он был введён в ноябре 2019 года. А ещё под титул создали специальный пояс стоимостью в $ 50 тыс. Приятный бонус к победе в предстоящем поединке.

Скорее всего, бой будет носить статус претендентского. Оба парня реально заслужили право биться за пояс. А ведь действующим чемпионом в лёгком весе является россиянин Махачев. Он ждёт осенний турнир UFC 294 в Абу-Даби, который традиционно считается знаковым для наших соотечественников. И организация уже пообещала, что Ислам получит на нём свой бой. Изначально претендентом должен был стать один из пары Бенеил Дариуш – Чарльз Оливейра. Но они никак не могут провести свой поединок. А это значит, что у Порье и Гэтжи есть прекрасная возможность занять вакантное место.

Ещё один любопытный момент – фактически именно Дастин и Джастин «закрыли» карьеру лучшего друга Ислама – Хабиба Нурмагомедова. Обоих он победил без особенных проблем. Теперь по тому же пути может пойти и Махачев.