Украинец плакал, россиянин — грубил. Единственная трилогия в карьере Ломаченко

В ночь на 21 мая прославленный Василий Ломаченко проведёт свой юбилейный, 20-й бой на профессиональном ринге. Двукратный олимпийский чемпион из Украины попытается стать абсолютным чемпионом мира в лёгком весе. Ветерана ожидает самый сложный поединок в карьере: соперник — молодой и непобеждённый Дэвин Хэйни, обладающий не только высочайшим мастерством, но и громадными габаритами. На Ломаченко почти никто не ставит, ведь единственный очевидный козырь украинца — опыт.

Да, на профессиональном ринге Хэйни провёл даже больше поединков, зато он и близко не имел такой любительской карьеры, как у Ломаченко. Украинец провёл в качестве любителя почти 400 боёв и проиграл только один раз! Интересно, что единственное поражение Василий потерпел от Альберта Селимова — боксёра, тогда представлявшего Россию. Всего парни провели между собой три поединка, каждый из которых стал украшением любительского бокса. Давайте вспомним знаменитую трилогию.

Альберт Селимов — Василий Ломаченко Фото: Jonathan Ferrey/Getty Images

В 2007 году Ломаченко ещё не был звездой бокса, но про талант молодого украинца знали все. Слишком хорош Василий оказался на юниорском и молодёжном уровнях: его доминирование над сверстниками оказалось настолько велико, что его постарались поскорее вывести на взрослые соревнования. Первым же большим стартом для Ломаченко стал чемпионат мира, где он легко и красиво добрался до полуфинала. Там пришлось повозиться с китайцем Ли Яном, но Василий всё-таки прошёл в финал.

Там украинца и поджидал Селимов: тоже молодой спортсмен, но более опытный и развитый физически. Хотя Ломаченко дал россиянину конкурентный бой, победить Альберта ему не удалось. Селимов пропускал полуфинал из-за травмы оппонента и сохранил намного больше сил, вдобавок выбрал грамотный геймплан — и уверенно победил Василия со счётом 16:11. Счастливый россиянин стал чемпионом мира, а вот Ломаченко не сумел сдержать слёз при объявлении результатов.

Вскоре Василий и Альберт встретились вновь: жеребьёвка свела боксёров в первом же поединке на Олимпийских играх – 2008. И тут Ломаченко взял реванш: он превзошёл россиянина в скорости, заставил его выдёргиваться и постоянно ловил встречными ударами. Селимов вышел из себя, под конец боя стал действовать неосторожно и справедливо уступил со счётом 7-14. Разозлившись, Альберт грубо отказался жать руку сопернику и побыстрее ушёл с ринга. Чуть позже украинец и россиянин едва не подрались в Олимпийской деревне.

Третий раз Ломаченко и Селимов встретились только через пять лет на полупрофессиональном турнире WSB. Василий тогда уже стал самым успешным любительским боксёром планеты: два олимпийских золота и пачка наград рангом поменьше говорили сами за себя. Альберт подобными успехами похвастаться не мог, его карьера как раз начинала идти по нисходящей. Тем не менее в рамках WSB Селимов оставался непобеждённым и обещал завершить победой трилогию с украинцем.

Кстати, тогда Альберт выступал за команду Азербайджана — вскоре он официально сменит спортивное гражданство. Увы, справиться с тогдашним Ломаченко было попросту невозможно: уроженец Каспийска серьёзно измотал украинского спортсмена, но всё равно уступил раздельным решением судей. Вскоре Селимов незаметно завершит карьеру, а вот Василий перейдёт в профессиональный бокс — где выиграет два пояса. А через несколько дней Ломаченко может стать и абсолютным чемпионом.