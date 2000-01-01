Лето в UFC обещает быть жарким! Боссы промоушена подготовили семь супербоёв

Семь самых ожидаемых боёв в UFC
Гэтжи жаждет реванша с Порье, Фергюсон должен реабилитироваться за провалы, а Блахович так и не встретит Адесанью, но побьётся с его врагом.
Джастин Гэтжи — Дастин Порье
Реванш с Порье станет для Гэтжи не только попыткой отмщения за неприятный проигрыш нокаутом в 2018 году, но и шагом к получению специального пояса и титула BMF. Будет невероятно жарко!
Икрам Алискеров — Пауло Коста
Меж тем потрудиться придётся нашему парню: Алискеров во втором в карьере поединке UFC встретится с Костой, который не появлялся в октагоне с августа прошлого года. Опыт или дерзость — что одержит верх?
Алджамейн Стерлинг — Шон О’Мэлли
Неприятности могут возникнуть у могучего Стерлинга в схватке с О’Мэлли, а всё потому, что боец… поправился. Алджамейн нервничает, и это огромное преимущество для его соперника.
Ян Блахович — Алекс Перейра
Ничья с Магомедом Анкалаевым подкосила Блаховича. Он мечтал о реванше с Исраэлем Адесаньей, а будет драться с Перейрой. Вот только то, что новозеландец победил его, не значит, что то же самое сделает поляк.
Тони Фергюсон — Бобби Грин
В последнее время дела у Фергюсона идут неважно: серия из пяти поражений, арест за вождение в нетрезвом виде, авария в тот же день. Реабилитироваться американец сможет, только победив Грина.
Деррик Льюис — Маркос Рожерио де Лима
Де Лима, определённо, фаворит в их паре с Льюисом: бразилец выиграл последних два боя, в то время как американец трижды уступил своим соперникам. Но всё может измениться в одно мгновение — ждём развязки!
Майкл Кьеза — Кевин Холланд
Спустя почти два года вернётся в октагон Кьеза! Биться ему предстоит с Холландом, который известен своей стальной волей. Недавно Майкл одолел Сантьяго Понциниббио со сломанной рукой. Сможет ли он повторить свой успех?
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