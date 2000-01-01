Лето в UFC обещает быть жарким! Боссы промоушена подготовили семь супербоёв

Ян Блахович — Алекс Перейра

Ничья с Магомедом Анкалаевым подкосила Блаховича. Он мечтал о реванше с Исраэлем Адесаньей, а будет драться с Перейрой. Вот только то, что новозеландец победил его, не значит, что то же самое сделает поляк.