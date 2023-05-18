«От фармы достоинство уменьшается». Дацик выпрашивает бой со Штырковым через троллинг

Известный российский боец Иван Штырков в минувшие выходные успешно дебютировал в профессиональном кикбоксинге на турнире RCC 15 в Екатеринбурге. Уральский Халк по итогам экстра-раунда вырвал победу у чемпиона мира по кикбоксингу Петра Романкевича. Яркое выступление Штыркова повлекло за собой многочисленные вызовы, которые соперники стали бросать Ивану. К примеру, к Штыркову обратился девятый номер Glory и чемпион Brave Йоилтон Люттербах, который ради боя с Уральским Халком готов подняться из среднего веса в полутяжёлый. Не остался в стороне и Вячеслав Дацик, который вызывает Штыркова уже не в первый раз и делает это в собственном стиле — через трэш-ток.

После боя с Романкевичем у Штыркова прямо в клетке спросили про потенциальный бой с Дациком.

«Если честно, не хочу я с Дациком драться. Вы все: «Дацик, Дацик». Это уже как имя нарицательное. Он говорит обо мне, я отвечаю таким образом. Просто было предложение на этот вечер – Дацик. Поэтому эта тема и развивается. Я бы сам никогда бы не предложил: «А давайте с Дациком». Есть много достойных ребят, спортсменов, с которыми можно зарубиться. Если вы все так сильно хотите этого боя, давайте обсуждать какие-то сверхусловия. Давайте. Если организация будет согласна. А по сути, столько шума из-за просто очередного боя. Дацик – не Магомед Исмаилов, понимаете? У меня нет к нему вот такого прям уважения», — рассказал Штырков журналистам.

Ответ от Рыжего Тарзана не заставил себя долго ждать: Дацик обратился к Штыркову в своей манере.

«Иван, мне предложили с тобой бой по боксу за десять дней. Я согласился, но ты начал плакать, умоляя провести его по ММА. Сказал, что я 20 лет не боролся, 13 лет сидел и мне не нравится обниматься с потными мужиками, поэтому мои менеджеры отказались… И ты этим бравируешь. Уральский химзавод испугался биться со старым толстым Дациком. Не надо прятаться за заборами, найди в себе мужество, найди силы. Я знаю, что от фармы мужское достоинство уменьшается. Собери его остатки, возьми в руки и прими вызов. Более того, люди хотят увидеть этот бой», — заявил Дацик в эфире YouTube-канала TRUE GYM MMA.

Но, несмотря на активную перепалку в интернете, этот поединок вряд ли когда-нибудь состоится, во всяком случае, в ближайшее время. Во-первых, на данном этапе карьеры Штырков и Дацик находятся в разных плоскостях. Иван ищет для себя новые спортивные вызовы: провёл дебютный поединок по боксу с Магомедом Исмаиловым, должен был провести бой по ММА с Виктором Немковым, но вместо этого победил чемпиона мира по кикбоксингу в дебютном поединке в этом виде спорта. Штырков неоднократно отмечал, что ищет мотивацию, а в случае поединка с Дациком мотивация одна — деньги.

Вячеславу же 43 года, он соглашается практически на любые авантюры и может провести два поединка за две недели, главное, чтобы за них хорошо заплатили. Ну и бои эти носят больше развлекательный характер, нежели спортивный. За примерами ходить далеко не нужно. Поединок с Мондрагоном длился меньше, чем их совместное животное рычание на пресс-конференции перед боем. А в бою с Кевином Джонсоном Рыжий Тарзан от бессилия стал направлять голову в сторону джеба соперника, раз за разом принимая эти удары на себя.

Во-вторых, даже рассматривая возможность проведения совместного поединка, бойцы никак не могут прийти к общему знаменателю — выбрать формат боя. По словам Штыркова, команда Дацика предлагала странные варианты: бокс в маленьких перчатках, три раунда по три минуты и босиком. Судя по всему, Рыжий Тарзан рассчитывал в таком случае на свою физическую мощь и на то, что в маленьких перчатках у него получится нокаутировать Штыркова.

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иван же предлагает классические варианты поединка: ММА, бокс, кикбоксинг и кулачные бои. И во всех этих вариантах Штырков — явный фаворит, а у Дацика будет минимум шансов на победу. Поэтому Вячеслав вряд ли согласится, например, на бой по правилам смешанных единоборств с базовым самбистом Штырковым или на длительный боксёрский поединок со спортсменом, который почти на десять лет младше и находится в хорошей физической форме.

Конечно, с точки зрения медийности этот поединок вызвал бы интерес у многих любителей единоборств, оба бойца имеют имя в отечественном спорте. Но для того, чтобы он состоялся, должно сойтись слишком много факторов.