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Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни, прогнозы профессиональных бойцов и промоутеров, кто победит, фаворит боя

«Если есть голова на плечах, ставьте на Ломаченко». Боксёрский мир верит в украинца?
Сергей Сорокин
Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни
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Хэйни — опасный соперник, но не спешите списывать Василия.

В ночь с 20 на 21 мая в «МGM Grand» (Лас-Вегас, США) пройдёт яркий боксёрский вечер. Его хедлайнерами станут Василий Ломаченко (17-2) и Дэвин Хэйни (29-0). Для украинца этот поединок станет настоящим испытанием на прочность. Ему противостоит громадный непобеждённый американец, которого считают фаворитом битвы. Но мнения профессионалов разделились.

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд решил не идти против мнения большинства: «Как и букмекеры, я считаю Хэйни фаворитом. Для этого есть серьёзные основания. Справится ли с ним Василий? Это очень сложный бой для Ломаченко. Мне кажется, что у Хэйни больше козырей: более подходящая для его габаритов весовая категория, более молодой возраст и отличные навыки. Это будет очень интересный поединок. Василию нужно будет превзойти себя и быть в очень хорошей форме для того, чтобы победить».

А вот глава Top Rank Боб Арум призвал поверить в украинца: «Если у вас есть голова на плечах, если вы хотите сделать умную ставку, то поставите на Ломаченко. Это один из лучших боксёров, которые появлялись в профессионалах за последние 10–20 лет. Очень близок к этому уровню Шакур Стивенсон. Тот ещё вопрос, сможет ли Хэйни совладать с этим опытом и сообразительностью. Если бы у него был удар, тогда я хотя бы понял, что некоторые эксперты не считают этот бой конкурентным. А так… Все знают, что Дэвин хороший боксёр, но точно не панчер».

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Того же мнения придерживается и бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия: он уверен, что непобеждённому соотечественнику придётся несладко: «Это хороший поединок. Если бы мне пришлось выбрать победителя, то я бы поставил на Хэйни, у него хороший джеб, он моложе и сильнее. Но я считаю, что Ломаченко сможет дать ему бой, поединок получится конкурентным. Ломаченко считается серьёзным аутсайдером? В боксе всё меняется быстро. Но я так не считаю. Поединок получится близким. Ломаченко будет сражаться. Говорю вам, Хэйни не будет легко».

Оставил свой прогноз и Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика: «Я бы хотел, чтобы победил Ломаченко, но это опасный бой. Ещё два года назад я бы не глядя поставил на Ломаченко, но после поражения и травм его шансы на победу упали. У меня нет уверенного прогноза. Хэйни – фаворит из-за своей молодости, голода и габаритов. И он является чемпионом. Но звание абсолютного чемпиона мира – это главная мотивация Василия, его мечта».

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Именитый американский экс-чемпион Фернандо Варгас был максимально краток. Он уверен в том, что Василий справится с непобеждённым соперником: «Ломаченко победит».

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик американец Тимоти Брэдли предостерёг соотечественника: «Хэйни отлично боксирует на средней и дальней дистанции. У него длинные и быстрые руки, он великолепно бьёт навстречу. Однако у него есть недостаток, и это ближний бой. Когда вы подбираетесь к нему, он стремится войти в клинч. И Ломаченко знает, как избежать этого. Вот почему команда Хэйни называет Ломаченко «грязным» бойцом. Они понимают, что если попытаются удержать Ломаченко, то у них не получится».

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Опытный украинец выглядит аутсайдером, но способен удивить. Поэтому даже профессионалы, которые ставят на Хэйни, стараются «подстраховаться». Боксёры уверены – Дэвину будет крайне непросто. А Ломаченко получил прекрасную возможность посрамить всех скептиков.

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