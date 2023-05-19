Ломаченко — Хэйни: американский громила может потерять пояса на весах. LIVE

В ночь с 20 на 21 мая состоится грандиозный вечер профессионального бокса. В главном бою между собой столкнутся Василий Ломаченко и Дэвин Хэйни. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. Соперники за сутки до поединка пройдут обязательную церемонию взвешивания. Особенно волнительным этот момент может стать для непобеждённого американца. Он выглядит намного крупнее в плане габаритов, но это может сыграть злую шутку.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания. Её старт состоится в ночь с 19 на 20 мая не ранее 00:00 по московскому времени.
Как закончится поединок Василия Ломаченко и Дэвина Хэйни?
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как завершится поединок между Хэйни и Ломаченко?
Погодин уверен — Лому просто так не взять!
Известный кулачный боец Денис Погодин высказался о предстоящем поединке.
«Экспертом себя не могу считать, но вокруг меня ходит мнение, что Хэйни посильнее, что у него будет какое-то преимущество. Но, на мой взгляд просто так Ломаченко не взять. Аутсайдером я его точно не считаю. Помогут, конечно, ноги. Нужно прибавить в скорости передвижения, темпе. Он в каждом раунде будет увеличивать свои действия. Ломаченко – боксёр высочайшего уровня. Интересно будет смотреть», – сказал Погодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Где смотреть боксёрский вечер с главным боем Ломаченко – Хэйни
Трансляцию боя Ломаченко — Хэйни ищите в телеграм-канале ЧемпFights.
На Василия вообще никто не ставит. Может, в этом его козырь?
Ломаченко подходит к поединку в статусе аутсайдера. Так может это сыграет украинцу на руку?
Когда состоится боксёрский вечер с боем Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни
Боксёрский вечер с боем Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни состоится в ночь с 20 на 21 мая на арене «Hulu Theater» в «Madison Square Garden» (Нью-Йорк, США). Поединок украинца и американца стартует не раньше 06:00 по московскому времени.
Церемония взвешивания уже ночью! А справится ли Хэйни?
В ночь с 19 на 20 мая состоится официальная церемония взвешивания. Хэйни выглядит намного крупнее Ломаченко. Готов ли он показать нужные цифры на весах?
Полный кард боксёрского вечера с главным боем Ломаченко – Хэйни
Основной кард
- Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни;
- Оскар Вальдез – Адам Лопез;
- Рэймонд Мураталла – Джереми Накатила.
Предварительный кард
- Эндрю Малони – Джунто Накатани;
- Нико Али Уошл – Дени Розенбегер.
Прелимы
- Эмилиано Варгас – Рафаэль Джассо;
- Абдулла Масон – Джейсон Лайонс;
- Флойд Диаз – Луиз Фернандо Сааверда;
- Амари Джонс –Пачино Хилл.
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