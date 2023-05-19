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Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни: онлайн-трансляция церемонии взвешивания, lпрямой эфир, когда бой, полный кард

Ломаченко — Хэйни: американский громила может потерять пояса на весах. LIVE
Сергей Сорокин
Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни
Аудио-версия:
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Все подробности церемонии — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь с 20 на 21 мая состоится грандиозный вечер профессионального бокса. В главном бою между собой столкнутся Василий Ломаченко и Дэвин Хэйни. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. Соперники за сутки до поединка пройдут обязательную церемонию взвешивания. Особенно волнительным этот момент может стать для непобеждённого американца. Он выглядит намного крупнее в плане габаритов, но это может сыграть злую шутку.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания. Её старт состоится в ночь с 19 на 20 мая не ранее 00:00 по московскому времени.

Топовые боксёры и промоутеры оставили свои прогнозы:
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«Если есть голова на плечах, ставьте на Ломаченко». Боксёрский мир верит в украинца?
Когда состоится боксёрский вечер с боем Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни Полный кард боксёрского вечера с главным боем Ломаченко – Хэйни
Live Сергей Сорокин

Как закончится поединок Василия Ломаченко и Дэвина Хэйни?

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как завершится поединок между Хэйни и Ломаченко?

19:17 Сергей Сорокин

Погодин уверен — Лому просто так не взять!

Известный кулачный боец Денис Погодин высказался о предстоящем поединке.

«Экспертом себя не могу считать, но вокруг меня ходит мнение, что Хэйни посильнее, что у него будет какое-то преимущество. Но, на мой взгляд просто так Ломаченко не взять. Аутсайдером я его точно не считаю. Помогут, конечно, ноги. Нужно прибавить в скорости передвижения, темпе. Он в каждом раунде будет увеличивать свои действия. Ломаченко – боксёр высочайшего уровня. Интересно будет смотреть», – сказал Погодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

19:17 Сергей Сорокин

Где смотреть боксёрский вечер с главным боем Ломаченко – Хэйни

Трансляцию боя Ломаченко — Хэйни ищите в телеграм-канале ЧемпFights.

19:16 Сергей Сорокин

На Василия вообще никто не ставит. Может, в этом его козырь?

Ломаченко подходит к поединку в статусе аутсайдера. Так может это сыграет украинцу на руку?

Оцениваем шансы Ломаченко преподнести сенсацию:
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19:07 Сергей Сорокин

Когда состоится боксёрский вечер с боем Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни

Боксёрский вечер с боем Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни состоится в ночь с 20 на 21 мая на арене «Hulu Theater» в «Madison Square Garden» (Нью-Йорк, США). Поединок украинца и американца стартует не раньше 06:00 по московскому времени.

19:07 Сергей Сорокин

Церемония взвешивания уже ночью! А справится ли Хэйни?

В ночь с 19 на 20 мая состоится официальная церемония взвешивания. Хэйни выглядит намного крупнее Ломаченко. Готов ли он показать нужные цифры на весах?

19:05 Сергей Сорокин

Полный кард боксёрского вечера с главным боем Ломаченко – Хэйни

Основной кард

  • Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни;
  • Оскар Вальдез – Адам Лопез;
  • Рэймонд Мураталла – Джереми Накатила.

Предварительный кард

  • Эндрю Малони – Джунто Накатани;
  • Нико Али Уошл – Дени Розенбегер.

Прелимы

  • Эмилиано Варгас – Рафаэль Джассо;
  • Абдулла Масон – Джейсон Лайонс;
  • Флойд Диаз – Луиз Фернандо Сааверда;
  • Амари Джонс –Пачино Хилл.
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