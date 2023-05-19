Ломаченко — Хэйни: американский громила может потерять пояса на весах. LIVE

В ночь с 20 на 21 мая состоится грандиозный вечер профессионального бокса. В главном бою между собой столкнутся Василий Ломаченко и Дэвин Хэйни. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. Соперники за сутки до поединка пройдут обязательную церемонию взвешивания. Особенно волнительным этот момент может стать для непобеждённого американца. Он выглядит намного крупнее в плане габаритов, но это может сыграть злую шутку.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии взвешивания. Её старт состоится в ночь с 19 на 20 мая не ранее 00:00 по московскому времени.