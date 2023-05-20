Ломаченко — Хэйни: последний поход украинца за величием. Соперник — великан! LIVE

В ночь на 21 мая по московскому времени на арене «МGM Grand» (Лас-Вегас, США) состоится большой боксёрский вечер. В главном бою украинский боксёр Василий Ломаченко (17-2) попробует отобрать у непобеждённого американца Дэвина Хэйни (29-0) звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. 35-летний Василий идёт на серии из трёх побед – он уверенно одолел Масаёси Накатани, Ричарда Комми и Джэмейна Ортиса. 24-летний Дэвин выиграл все 29 поединков в своей профессиональной карьере.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.