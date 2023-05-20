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Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни, прямая онлайн-трансляция, во сколько начало, где смотреть, кто фаворит, кто победил

Ломаченко — Хэйни: последний поход украинца за величием. Соперник — великан! LIVE
Сергей Сорокин Александр Фролов
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Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни
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Василий сумел запугать молодого и наглого американца?

В ночь на 21 мая по московскому времени на арене «МGM Grand» (Лас-Вегас, США) состоится большой боксёрский вечер. В главном бою украинский боксёр Василий Ломаченко (17-2) попробует отобрать у непобеждённого американца Дэвина Хэйни (29-0) звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. 35-летний Василий идёт на серии из трёх побед – он уверенно одолел Масаёси Накатани, Ричарда Комми и Джэмейна Ортиса. 24-летний Дэвин выиграл все 29 поединков в своей профессиональной карьере.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.

Давайте изучим, как Хэйни вспылил на взвешивании:
Ломаченко и Хэйни сделали вес. А во время стердауна у американца сдали нервы!
Ломаченко и Хэйни сделали вес. А во время стердауна у американца сдали нервы!
Когда состоится бой Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни Полный кард боксёрского турнира с главным боем Ломаченко – Хэйни
Live Александр Фролов

Варгас ставит на Лому. Это серьёзно

Американский экс-чемпион Фернандо Варгас высказался об ожидаемом поединке. Короткое и ясное мнение.

«Ломаченко победит», – сказал Варгас в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

10:43 Александр Фролов

Видели, как я оттолкнул Ломаченко?

Фото: Getty Images

Хэйни хвастается, как легко оттолкнул Ломаченко. Очень странный повод для гордости, учитывая, что Василий не ожидал атаки и даже не поднимал рук.

«Это только начало. Видели, как я легко оттолкнул его? Он совсем мелкий, так что я собираюсь навязать ему в ринге свою волю и свои правила. Чтобы сделать нужный вес без риска для здоровья, я должен был быть максимально дисциплинированным. И в ночь боя я докажу это. Жду возможности доказать всем, насколько великий боец Дэвин Хэйни. Этот бой раскроет моё величие», — сказал Хэйни после дуэли взглядов.

10:14 Александр Фролов

Бабанин не верит в Ломаченко

Недавно мы взяли интервью с нашим прославленным боксёром-любителем Максимом Бабаниным. Само собой, про Ломаченко тоже поговорили.

Максим высоко ценит Василия, но не верит в него.
«Ломаченко дерётся за деньги, он не победит Хэйни». Бабанин — про главные темы в боксе
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«Ломаченко дерётся за деньги, он не победит Хэйни». Бабанин — про главные темы в боксе
09:51 Александр Фролов

Где смотреть поединок Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни

Поединок Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни на территории России официально показан не будет. Тем не менее, «Чемпионат» максимально полно осветит все самые интересные события супер-боя.

09:49 Александр Фролов

Эдди Хирн против украинца

Солидный британский промоутер Эдди Хирн уверен, что Хэйни победит Ломаченко.

«Мы уже сотрудничали с Хэйни и пытались организовать ему поединок с Ломаченко. Кажется, это было два года назад. Думаю, в то время это был бы более сложный бой для Дэвина. Теперь Хэйни доказал, что является невероятно талантливым. Да, Ломаченко тоже это подтверждал, но у него были долгие простои.

Ожидаю, что Хэйни победит с солидным запасом. Ломаченко по-прежнему один из лучших в этом весе, однако он не становится моложе и теперь ещё более изношен. У него накопилось больше травм. Кроме того, у него нет такого же победного импульса, каким может похвастаться Дэвин», — сказал Хирн на канале Fight Hub TV в YouTube.

09:48 Александр Фролов

Когда состоится бой Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни

Боксёрский турнир с главным боем Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни состоится в ночь на 21 мая по московскому времени. Поединок украинца и американца стартует не раньше 06:00 мск.

09:47 Александр Фролов

Ломаченко поедет на пенсию? Так хочет Хэйни

Дэвин Хэйни уверяет, что отправит своего опытного соперника на пенсию.

«Он заставил меня ждать четыре года, чтобы сразиться с ним. Мне не нравится Лома. Я хочу побить его. Я хочу отправить его на пенсию», — приводит слова Хэйни ESPN.

09:46 Александр Фролов

Полный кард боксёрского турнира с главным боем Ломаченко – Хэйни

  • Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни;
  • Оскар Вальдез – Адам Лопез;
  • Рэймонд Мураталла – Джереми Накатила;
  • Эндрю Малони – Джунто Накатани;
  • Нико Али Уошл – Дени Розенбегер;
  • Эмилиано Варгас – Рафаэль Джассо;
  • Абдулла Масон – Джейсон Лайонс;
  • Флойд Диаз – Луиз Фернандо Сааверда;
  • Амари Джонс –Пачино Хилл.
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