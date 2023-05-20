Ломаченко — Хэйни: последний поход украинца за величием. Соперник — великан! LIVE

В ночь на 21 мая по московскому времени на арене «МGM Grand» (Лас-Вегас, США) состоится большой боксёрский вечер. В главном бою украинский боксёр Василий Ломаченко (17-2) попробует отобрать у непобеждённого американца Дэвина Хэйни (29-0) звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории. 35-летний Василий идёт на серии из трёх побед – он уверенно одолел Масаёси Накатани, Ричарда Комми и Джэмейна Ортиса. 24-летний Дэвин выиграл все 29 поединков в своей профессиональной карьере.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.
Варгас ставит на Лому. Это серьёзно
Американский экс-чемпион Фернандо Варгас высказался об ожидаемом поединке. Короткое и ясное мнение.
«Ломаченко победит», – сказал Варгас в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.
Видели, как я оттолкнул Ломаченко?
Фото: Getty Images
Хэйни хвастается, как легко оттолкнул Ломаченко. Очень странный повод для гордости, учитывая, что Василий не ожидал атаки и даже не поднимал рук.
«Это только начало. Видели, как я легко оттолкнул его? Он совсем мелкий, так что я собираюсь навязать ему в ринге свою волю и свои правила. Чтобы сделать нужный вес без риска для здоровья, я должен был быть максимально дисциплинированным. И в ночь боя я докажу это. Жду возможности доказать всем, насколько великий боец Дэвин Хэйни. Этот бой раскроет моё величие», — сказал Хэйни после дуэли взглядов.
Бабанин не верит в Ломаченко
Недавно мы взяли интервью с нашим прославленным боксёром-любителем Максимом Бабаниным. Само собой, про Ломаченко тоже поговорили.
Где смотреть поединок Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни
Поединок Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни на территории России официально показан не будет. Тем не менее, «Чемпионат» максимально полно осветит все самые интересные события супер-боя.
Эдди Хирн против украинца
Солидный британский промоутер Эдди Хирн уверен, что Хэйни победит Ломаченко.
«Мы уже сотрудничали с Хэйни и пытались организовать ему поединок с Ломаченко. Кажется, это было два года назад. Думаю, в то время это был бы более сложный бой для Дэвина. Теперь Хэйни доказал, что является невероятно талантливым. Да, Ломаченко тоже это подтверждал, но у него были долгие простои.
Ожидаю, что Хэйни победит с солидным запасом. Ломаченко по-прежнему один из лучших в этом весе, однако он не становится моложе и теперь ещё более изношен. У него накопилось больше травм. Кроме того, у него нет такого же победного импульса, каким может похвастаться Дэвин», — сказал Хирн на канале Fight Hub TV в YouTube.
Когда состоится бой Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни
Боксёрский турнир с главным боем Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни состоится в ночь на 21 мая по московскому времени. Поединок украинца и американца стартует не раньше 06:00 мск.
Ломаченко поедет на пенсию? Так хочет Хэйни
Дэвин Хэйни уверяет, что отправит своего опытного соперника на пенсию.
«Он заставил меня ждать четыре года, чтобы сразиться с ним. Мне не нравится Лома. Я хочу побить его. Я хочу отправить его на пенсию», — приводит слова Хэйни ESPN.
Полный кард боксёрского турнира с главным боем Ломаченко – Хэйни
- Василий Ломаченко – Дэвин Хэйни;
- Оскар Вальдез – Адам Лопез;
- Рэймонд Мураталла – Джереми Накатила;
- Эндрю Малони – Джунто Накатани;
- Нико Али Уошл – Дени Розенбегер;
- Эмилиано Варгас – Рафаэль Джассо;
- Абдулла Масон – Джейсон Лайонс;
- Флойд Диаз – Луиз Фернандо Сааверда;
- Амари Джонс –Пачино Хилл.
- 20 мая 2023
-
10:41
-
10:31
-
10:18
-
09:34
-
09:12
-
08:00
-
02:55
-
02:52
-
00:55
-
00:20
- 19 мая 2023
-
23:34
-
23:17
-
22:35
-
21:53
-
21:04
-
20:36
-
20:13
-
19:38
-
19:24
-
18:43
-
18:06
-
17:26
-
17:12
-
16:19
-
15:45
-
15:31
-
14:51
-
14:40
-
14:05
-
13:30
-
13:07
-
12:28
-
12:11
-
11:31
-
11:06