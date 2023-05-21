Ломаченко ограбили в главном бою жизни? Украинец дрался шикарно, но проиграл

После поражения от Теофимо Лопеса знаменитого Василия Ломаченко многие поспешили списать со счетов. Действительно, украинский боксёр как будто начал стремительно стареть: знаменитая скорость Василия снизилась, количество быстрых серий сократилось, да и былого напора от Ломаченко мы не видели. Вот только двукратный олимпийский чемпион не собирался сдаваться, добыл три подряд победы и получил титульный шанс — на кону стояли все пояса лёгкого веса.

Вот только мало кто верил, что Василий сможет справиться с Девином Хейни. Непобеждённый 24-летний американец выглядел слишком опасным для стареющего Василия: за Хейни говорили молодость и невероятная физическая мощь. Этот парень каким-то чудом влезает в лёгкую весовую категорию — Девин куда больше походит на средневеса, но всегда успешно показывает нужные цифры на весах. Вдобавок Хейни не обделён боксёрским талантом, ведь рекорда 29-0 не добыть, если твои навыки недостаточно хороши.

Зато с точки зрения психологии очевидное преимущество имел Ломаченко. За его спиной не было психологического груза, ведь его считали абсолютным аутсайдером. На пресс-конференциях он сидел со спокойным лицом, пока Хейни нервно брызгал слюной, стараясь как можно сильнее оскорбить Василия. Кульминацией нервного состояния Девина стал финальный стердаун, где он внезапно толкнул хладнокровного Ломаченко, вызвав недовольный свист трибун в своей адрес.

Боксёры начали поединок без раскачки. Ломаченко достаточно агрессивно пошёл вперёд, стараясь побыстрее выбраться в инфайтинг. Хейни аккуратно тормозил соперника джебами, но, когда украинец всё-таки сокращал дистанцию, чемпиону приходилось непросто. Во втором раунде Девин пережил очень неприятные секунды, получая удар за ударом в углу, откуда никак не мог выбраться. В перерыве отец американца был очень недоволен, выговаривая тому за грубые ошибки.

У Хейни тоже были удачные моменты. За счёт длины рук он порой ловил украинца крепкими джебами, но чаще всего Василий успевал отвечать агрессивными контратаками. Украинец вообще выглядел невероятно здорово: демонстрировал свой коронный бокс, основанный на интеллекте и скорости. Чемпион казался немного потерянным, ожидаемого доминирования показать никак не получалось. Лучше всего Девин смотрелся во время клинчей, где успевал втыкать в Ломаченко жёсткие боковые.

К шестому раунду поединок подравнялся: американец поймал свой бокс, а вот Василий чуть сбавил темп. Периодически оба боксёра отлично попадали, но и не думали падать с ног. Очень хорошо Хейни вкручивал удары в корпус претендента. К чемпионским раундам оба соперника стали замедляться, скорости неуклонно падали. В десятом раунде Ломаченко попал отличной серией, американца чуть-чуть повело, но он спасся в клинче. Напряжение поединка становилось запредельным, а на лицах спортсменов появлялось всё больше повреждений.

В 11-м раунде Василий смело пошёл вперёд и снова зажал Хейни у канатов. Чемпиона откровенно потряхивало как физически, так и психологически, он с трудом справлялся с атаками претендента. В заключительной трёхминутке поединок успокоился, но центр ринга всё равно оставался за Ломой. Конец боя! По итогам 12 раундов казалось, что Василий немного, но превзошёл своего оппонента. Увы, судьи решили иначе — Хейни забрал победу единогласным решением судей (116-112, 115-113 и 115-113)!