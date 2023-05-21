«Бокс умер. Продвигают молодого, а не победителя». Реакция мира на поражение Ломаченко

Поединок Василия Ломаченко и Девина Хейни получился не таким односторонним, как многие ожидали. Большинство экспертов перед боем уверяли, что молодой и крепкий Хейни легко переедет стареющего украинца. Однако Ломаченко не только выдал конкурентную схватку, но и заставил чемпиона дрогнуть психологически. После 12 напряжённых раундов казалось, что Василий вполне заслужил победу, однако судьи оказались другого мнения — и единодушно отдали победу Хейни. Давайте изучим, как отреагировал боксёрский мир на спорный результат.

Первыми своё несогласие с результатом выразили трибуны арены «MGM Grand», где проходил бой: когда судьи назвали победителем Хейни, зрители недовольно загудели и продолжали улюлюкать, когда победитель выступал с речью Следом своё несогласие с результатом выразил проигравший спортсмен: «Я не хочу говорить о судейском решении, все люди видели, что произошло сегодня. Я показал, что я могу боксировать, что я в хорошей форме. Не хочу говорить о судейском решении, мне некомфортно говорить об этом», — сказал Ломаченко после боя.

Девин Хейни — Василий Ломаченко Фото: Sarah Stier/Getty Images

Непобеждённый американский боксёр Шакур Стивенсон выразил уверенность, что у Василия украли победу: «Ломаченко должен быть неоспоримым чемпионом, он выиграл этот бой. Он наносил более чёткие удары и контролировал темп боя».

Бывший боец ММА Гастон Рейно высоко оценил характер украинского боксёра: «Хейни получил пояса, а Ломаченко — наши сердца».

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко назвал бой близким, но тоже посчитал победителем Василия: «Перед боем я предполагал, что выиграет Василий. Болел за него. Считаю, что все шансы для победы у него были. Судьи отдали победу американцу. Учитывая, что он – чемпион. Учитывая, что судили одни американцы. Бой получился ровным, особенно первые две трети. Отдали победу Хейни, но я считаю, что выиграл Василий. С небольшим преимуществом – в один-два раунда», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Знаменитый тренер Тедди Атлас не оценил того факта, что один из судей отдал Хейни победу со счётом 116-112: «Я смог бы смириться с разницей в два очка, но не со счётом 116-112», — выразил недовольство Атлас.

Боец ММА Джош Томпсон раскритиковал современный бокс: «Вот почему больше не смотрят бокс. Там продвигают более молодого парня, а не того, кто действительно победил. Бокс умер».

Бывший чемпион мира Джордж Камбосос отдал должное украинскому боксёру: «Невероятно близкий бой. Лома в поздних раундах — воин».

Эгис Климас, менеджер Ломаченко, подаст протест на судейское решение: «Я скажу так: это самое большое ограбление средь бела дня. Для соперника Рождество наступило летом, и мы этого так не оставим. Кто-то должен поставить бокс на место, где он должен находиться. В боксе должна быть справедливость, ведь записки этих судей совершенно безумные. Они не понимают, как усердно бойцы работают, чтобы выйти на ринг. Когда их так грабят, это недопустимо. Мы будем подавать апелляцию. Скорее всего, всё останется как есть. Но мы хотим показать, что должна существовать справедливость», — сказал Климас на пресс-конференции.

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