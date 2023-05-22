«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Емельяненко против блогера, Олейник возвращается в Россию! LIVE

26 мая состоится огненный турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого состоится сразу три долгожданных поединка. Сначала нас ждёт дебют младшего брата Емельяненко – Ивана. Его соперником станет российский дзюдоист Алексей Леденёв. В соглавном бою вечера Александр Емельяненко будет биться с блогером Евгением Ершовым. А в главном событии Алексей Олейник возвращается в Россию. Его оппонентом станет Оли Томпсон.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Иван Емельяненко: как никто другой хочу, чтобы братья помирились
Иван Емельяненко, младший брат известных российских бойцов Александра и Фёдора Емельяненко, выразил надежду, что его братья помирятся.
«Когда Александр переехал в Санкт-Петербург, отношения между ними уже были натянутыми. Не хватался ли за голову, когда увидел их перепалку в Сети? Отчасти было такое, но по большому счёту я не хочу об этом разговаривать. У одного и второго свои головы на плечах. Со временем, я надеюсь, они помирятся. Я этого хочу как никто другой», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».
Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Емельяненко – Ершов
Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
Александр Емельяненко предложил Джигану подраться с Иваном
Александр Емельяненко в очередной раз высказался о поединке с хип-хоп-исполнителем Денисом Устименко-Вейнштеином, более известным как Джиган.
«Если Джиган боится выскочить против меня, то пусть попробует свои силы в бою с моим братом Иваном. Хотя Джиган и от него знатно отлетит. С Джиганом Ваня готов выйти хоть завтра. Джиган давно уже не спортсмен, да и в музыке у него спорные достижения. Если Джиган не боится, то пусть соглашается подраться с Иваном. А так… Пусть продолжает прикрываться невероятными гонорарами», – приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».
Когда состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Емельяненко – Леденёв
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Иван Емельяненко – Алексей Леденёв состоится 26 мая в Москве. Поединок стартует не раньше 23:00 по московскому времени.
Емельяненко рассказал о том, как намерен закончить бой с Ершовым
Александр Емельяненко заявил, что намерен отправить своего будущего соперника, бойца поп-ММА Евгения Ершова, в нокаут.
«Нокаут, жёсткий нокаут. Без шансов. Я не буду его жалеть и отпускать и буду бить его до тех пор, пока не упадёт», — приводит слова Емельяненко РЕН ТВ.
Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем Олейник – Томпсон
- Ильяс Якубов – Юрий Рябой;
- Иван Емельяненко – Алексей Леденёв;
- Александр Емельяненко – Евгений Ершов;
- Алексей Олейник – Оли Томпсон.
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