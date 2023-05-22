«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Емельяненко против блогера, Олейник возвращается в Россию! LIVE

А ещё в карде значится дебют младшего брата Фёдора и Александра. Все подробности – в онлайне.

26 мая состоится огненный турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого состоится сразу три долгожданных поединка. Сначала нас ждёт дебют младшего брата Емельяненко – Ивана. Его соперником станет российский дзюдоист Алексей Леденёв. В соглавном бою вечера Александр Емельяненко будет биться с блогером Евгением Ершовым. А в главном событии Алексей Олейник возвращается в Россию. Его оппонентом станет Оли Томпсон.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.