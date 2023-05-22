«Всего 17 боёв, а столько гонора». Ломаченко действительно переоценённый боксёр?

В минувшие выходные Василий Ломаченко потерпел третье поражение в карьере. Он единогласным решением судей уступил непобеждённому американцу Девину Хейни. Но, стоит заметить, вердикт получился очень спорным, на что уже успели указать многие профессиональные боксёры и эксперты. Украинец провёл один из лучших поединков за последние годы, однако всё равно проиграл. И на родине довольно неожиданно попал под шквал критики.

Особенно постарался Иван Редкач, который также является профессиональным боксёром. Украинец накинулся на соотечественника с огульной критикой: «К сожалению, Вася сам виноват в этом отчасти. Он чужой здесь, и для многих очень надменный. Он даже не иммигрант для бокса. Он надел себе корону и был от всех как на Луне, ни с кем не общается, кроме Усика и своей команды. Замкнутый, ранимый, но с эго. Всего 17 боёв, а столько гонора. Сломал его Лопес, здесь просто отшлифовали. И менеджер у него такой, что его бойцу и победу отдавать не хочется. А это уже факт».

Говоря откровенно, претензии Редкача выглядят странно. Во-первых, Ломаченко имеет за спиной просто феноменальную любительскую карьеру. 397 боёв – 396 из них завершились победами! У Василия два золота на Олимпийских играх – в Пекине и Лондоне. Дважды украинец выигрывал чемпионат мира, ещё однажды – первенство Европы. Таким послужным списком может похвастаться далеко не каждый спортсмен.

Основная причина, по которой у Ломаченко всего лишь 18 боёв на профессиональном уровне, – поздний старт. Первый поединок Василий провёл лишь в 25 лет. А главное, украинец никогда не дрался ради галочки. Достаточно просто посмотреть список соперников и их профессиональный рекорд. Лома бил Гэри Расселла-младшего, Гильермо Ригондо, Хорхе Линареса, Люка Кэмпбелла, Джэмейна Ортиса. Поражение от Орландо Салидо до сих пор считается спорным. Да и с Теофимо Лопесом всё было не так однозначно.

Ломаченко – крут. В свои 35 лет он на равных боксирует с абсолютным чемпионом мира. Кроме того, Василий выступает выше своей природной категории. Он начинал путь в профессионалах с полулёгкого веса, а затем поднимался выше. Соперники имеют преимущество в габаритах, более широкий размах рук. Но с ними украинец выглядит мощно, ни в чём не уступает. А главное, его сложно упрекнуть в «короне на голове». Особенно после того, как Ломаченко плакал навзрыд в раздевалке после поражения от Хейни.

Вдвойне странно, что с такими серьёзными претензиями выступил именно Редкач. Боксёр, который на профессиональном ринге с 2006 года, а провёл лишь на 12 поединков больше. Кроме того, проигрывал Иван в два раза чаще – шесть раз. А уж о сравнении уровня оппозиции и говорить сложно.