Пётр, отомсти за «картошку»! Сехудо — единственный доступный топ-соперник для Яна

Легчайший дивизион UFC сейчас является, пожалуй, самым конкурентным в организации. Следующий титульный поединок состоится 20 августа на UFC 292. Алджамейн Стерлинг, если успеет залечить травму, проведёт защиту пояса против Шона О'Мэлли и в случае победы с большой долей вероятности оставит титул и поднимется в дивизион к Александру Волкановски. Но в легчайшем весе по-прежнему останется большое количество претендентов на желанный пояс.

Вернувшийся после трёхлетнего перерыва Генри Сехудо проиграл Стерлингу и сейчас располагается на третьей позиции в рейтинге. Он сразу попытался вызвать на бой первого номера рейтинга — Мераба Двалишвили, но ближайший друг чемпиона поступил в лучших традициях самого Стерлинга: грузинский боец лёг на операцию и теперь неизвестно, когда он сможет вернуться в октагон.

Четвёртый номер дивизиона Кори Сэндхаген, вероятнее всего, получит в соперники Умара Нурмагомедова: бой официально не объявлен, но разговоры о нём ходят уже не первую неделю. Получается, что в топ-5 легчайшего веса UFC есть только два бойца, которые на данный момент не имеют соперника — Генри Сехудо и Пётр Ян. И этот бой был бы отличным шансом для россиянина не просто вернуться на победную серию, а ещё и сразу же вплотную подобраться к поясу, которым он не так давно владел.

У Яна несколько вариантов

Последние два года в UFC для Петра сложились катастрофично. 7 марта 2021 года Ян пробил то самое колено, которое сделало Стерлинга чемпионом и героем интернет-мемов, а карьеру самого россиянина пустило под откос. Потом Петя в ярком стиле победил Кори Сэндхагена, но следом пошли три поражения. Два из них — спорными раздельными решениями. А вот третье поражение было безоговорочным: Пётр ничего не смог противопоставить Мерабу Двалишвили и его борьбе.

Пётр взял паузу, не появляется в СМИ и спокойно готовится к возвращению. Кайрат Нурмаганбетов, долгое время работавший тренером у Яна, назвал в числе возможных соперников россиянина Марлона Веру и Сонга Ядонга — шестого и восьмого номера UFC соответственно. И, с одной стороны, этот выбор очевиден. Петру нужно одержать победу и восстановиться в первую очередь ментально. Марлон Вера представляется в этом плане хорошим вариантом — он уступает Петру во всём. То же самое касается и Сонга Ядонга: при всем уважении к китайскому спортсмену Пётр выглядит гораздо предпочтительнее.

С другой стороны, победы над Верой и Ядонгом не принесут Яну дивидендов в плане рейтинга, он не обойдёт кого-то из вышестоящих соперников и не приблизится к титулу. Максимум — обойдёт Кори Сэндхагена, если американец проиграет Нурмагомедову. Поэтому бой против Сехудо в плане титульных перспектив, конечно, намного более привлекательный. Но при этом и куда более сложный.

За Сехудо — универсальность, за Яном — возраст и стойка

Сехудо вернулся после трёхгодичного простоя и выдал отличный бой с чемпионом. Да, Генри проиграл раздельным решением, но победа Стерлинга, как и большинство его побед, была весьма спорной. У Сехудо отличная борьба, хорошая работа в стойке, он более универсален как боец ММА, нежели Ян. Но за Петром — возраст и ударная техника. Плюс у Яна отличная защита от тейкдаунов, что может стать проблемой для Сехудо. Если Генри не сможет переводить Петра на землю, то в стойке Ян будет фаворитом.

Интерес к поединку вызывает и личная история. Ещё до ухода Генри на пенсию бойцы неоднократно устраивали перепалки в интернете и на совместных ивентах. Сехудо называл Петра «картошкой», а россиянин именовал Генри «трипл-клоуном». Но до боя тогда не дошло… Может, спустя три года настало время спросить с Сехудо за «картошку»? Но это большой риск. Ещё одно поражение может поставить крест не только на титульных амбициях россиянина, но и на его карьере в UFC в целом.