«Признаны виновными». В боксе полыхает политическая война — IBA исключила друзей США

Мужской и женский чемпионаты мира по боксу закончились, но любительский бокс остаётся в центре внимания. Всё дело в политической войне, которая уже несколько месяцев бушует вокруг древнейшей организации любительского бокса — IBA. Напомним, Международной боксёрской ассоциацией руководит россиянин Умар Кремлёв, а наших спортсменов спокойно допускают на все соревнования с флагом и гимном. В нынешней политической ситуации это откровенно удивительно и, конечно, приятно.

Вот только такое положение дел не понравилось США: там сначала бойкотировали чемпионаты мира, а потом сенсационно вышли из IBA и объявили о создании собственной боксёрской организации — «Всемирный бокс». Естественно, американцы действовали не одни: бойкот турнира под руководством IBA объявили сразу 12 стран, что стало серьёзным ударом по чемпионатам мира. Впрочем, бойкоты бойкотами, но официально об уходе из IBA заявили только США, остальные решили отмолчаться.

Но Кремлёв и его команда решили нанести ответный удар. Международная боксёрская ассоциация приостановила членство сразу семи стран: Германии, Швеции, Нидерландов, Новой Зеландии, Чехии, Либерии и Экваториальной Гвинеи. Если две последние были наказаны по банальной причине отсутствия годовых отчётов, то остальные пять стран были отстранены из-за участия в новоделе «Всемирный бокс». А Чехия ещё и допустила на свой домашний турнир спортсменов из США, что по правилам IBA теперь запрещено.

«Членство данных национальных федераций было приостановлено из-за нарушений устава IBA, они признаны виновными в деятельности мошеннической боксёрской организации. Данным федерациям было предоставлено право быть услышанными и ответить на претензии, но ни одна из них категорически не отказалась от участия в мошенническом руководящем органе и не дистанцировалась от данной организации», — указано в заявлении на официальном сайте Международной боксёрской ассоциации.

Кстати, спортсмены из отстранённых IBA стран могут продолжать участие во всех соревнованиях, но только под нейтральным флагом. Впрочем, «страны-изгои» могут легко вернуться: для этого нужно официально отказаться от членства во «Всемирном боксе», принести извинения IBA и гарантировать отказ от участия в подобных непризнанных организациях. Но что-то подсказывает: никто и не собирается возвращаться в Международную боксёрскую ассоциацию. Политическая война продолжается, что никому не пойдёт на пользу.