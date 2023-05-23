Емельяненко продержится дольше 13 секунд? Александр выглядит хуже, чем перед Дациком

26 мая состоится огненный «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в соглавном событии которого проведёт свой очередной бой Александр Емельяненко. Его соперником станет блогер Евгений Ершов, который имеет за спиной неплохой бэкграунд выступлений в поп-MMA. Феникс возвращается после сразу нескольких скандалов: длительного отсутствия в медиа, задержания в аэропорту Екатеринбурга. И возникают сомнения в готовности Александра к новому вызову.

Первые опасения были высказаны ещё накануне. В сеть утекло видео с фотосессии бойцов перед турниром. Александр бил по мешку, позируя перед объективами. Но выглядело всё это, откровенно говоря, странно. Подходил Емельяненко нетвёрдой походкой, работал медленно, а под конец минутного ролика было похоже на то, что Феникс просто устал. И это не активный соперник, который постоянно мелькает и изматывает, а статичная груша.

23 мая состоялась пресс-конференция, которая подтвердила опасения. На стердаун Александр выходил очень медленно, с трудом волочил ноги. Да и стоял перед Евгением Ершовым он не устрашая, а откровенно скучая. К сожалению, выглядит всё так, что основная цель выхода на этот бой – гонорар и лишняя возможность напомнить о себе. Особенной победной мотивации брат Последнего Императора уже не питает.

Стоит отметить, что в таком состоянии мы Александра уже видели. Это было перед боем с Вячеславом Дациком. Тот поединок закончился глухим нокаутом за 13 секунд. Поэтому возникают серьёзные вопросы и теперь. Против Емельяненко, конечно, выходит не лютый ударник, а гламурный блогер. Но и он успел показать себя на промоушене «Наше дело», где лупил очень крепких оппонентов. Ни у кого не возникает сомнения, что молодой парень будет иметь огромное преимущество в скорости. И это может стать определяющим фактором.

Судя по актуальной форме Емельяненко, Александра ждёт очередное поражение. Но если раньше соперники были более именитыми, то теперь ему противостоит оппонент без профессионального бэкграунда. И неудача может поставить жирный крест на карьере Феникса. На пресс-конференции Александр сказал, что в будущем обязательно займёт место в тренерском углу для своего младшего брата – Ивана. Так, может, не стоит больше ждать этого момента?