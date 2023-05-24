Охота на Зверя в пустыне. Чимаев подерётся с Усманом на «самом российском» турнире UFC

Хамзат Чимаев – четвёртый номер рейтинга полусреднего веса в UFC. Он постоянно твердит о желании биться за титул, но пока редко выходит в октагон. Последнее появление Борза в клетке датируется сентябрём 2022 года. Тогда он в блестящем стиле расправился с Кевином Холландом и стал ждать следующего соперника. Видимо, организация наконец-то нашла для Хамзата топовый вариант.

Чимаев уже отправился в Абу-Даби. По сообщениям зарубежных экспертов, Борз проведёт свой следующий поединок в ОАЭ на турнире UFC 294. А соперником шведского бойца смешанных единоборств чеченского происхождения станет Камару Усман. 36-летний экс-чемпион после двух поражений от Леона Эдвардса понимает, что единственный шанс получить ещё один титульник – победа над статусным соперником из топ-5. И расхайпленный Чимаев практически идеальный вариант для Нигерийского кошмара.

Для Чимаева победа над Усманом может стать прямой дорогой к титульному поединку. Он понимает это, поэтому боится срыва и поторапливает Камару: «Усман хочет драться, я буду его последним поединком, поэтому он хочет денег. Всё упирается в деньги. Я буду драться с этим парнем в Абу-Даби, разобью ему лицо и прикончу его. После этого они дадут мне титульный шанс. Больше нет денежных боев, только я. Бои с Леоном Эдвардсом не принесли ему много денег. Когда кто-то дерется со мной, он знает, что это денежный бой. Хочу сказать Усману – я готов, просто подпиши контракт. Давай проведём бой и заработаем денег. Не имеет значения, в каком весе. Давай сделаем это!»

Чимаев – непобеждённый боец с чемпионскими аппетитами. И в Абу-Даби он нашёл свой второй дом. Хамзат часто дерётся в ОАЭ и постоянно сносит соперников. Началось всё с октября 2019 года, когда соперником был Мзвандиле Хлонга. Тогда Борз выступал ещё в организации Brave CF. Он «усыпил» представителя ЮАР и получил контракт от UFC. А дальше Чимаев дрался в Абу-Даби только в лучшем промоушене на планете. Он досрочно разбивал Джона Филлипса, Риса Макки и Ли Цзинляна. И лишь один бой всё-таки добрался до второго раунда.

Поединок с Камару станет для Борза главной проверкой на прочность в карьере. Об этом сказал и топовый российский промоутер Камил Гаджиев в эксклюзивном интервью «Чемпионату»: «Это будет сложный бой для Хамзата. Но он сейчас на том уровне, когда каждый бой должен быть сложным. Это должен быть главный поединок вечера, пятираундовый. У меня есть сомнения, что Чимаев – боец пяти раундов. Может быть, ему пока опыта не хватает».

Если Чимаев справится, то получит выход на титульный бой. Всё будет в руках Хамзата. А вот если проиграет, рискует окончательно потерять расположение босса UFC Даны Уайта. Поэтому в октябре в карьере Борза совершенно точно наступит переломный момент.