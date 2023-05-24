Боммбер оказался воздушным шариком. Никита Цзю разорвал его за минуту

Семейство Цзю остаётся одним из самых заметных в профессиональном боксе. Легендарный Костя Цзю — тренер и эксперт, а его старший сын Тимофей близок к бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. Младший сын трёхкратного чемпиона СССР, Никита, тоже активно строит боксёрскую карьеру, хотя ещё несколько лет назад планировал завязать со спортом. К счастью, Никита вовремя одумался: хотя он только идёт к званию звезды, у него блестящие перспективы.

Сегодня Цзю-младший проводил свой шестой поединок на профессиональном ринге. Соперником австралийца стал его соотечественник Бенджамин Боммбер, тоже носивший статус непобеждённого боксёра. Казалось, шансы парней примерно равны, однако Никита считался уверенным фаворитом: за сына прославленного Кости говорило не только громкое имя, но и отличные навыки. Никита — блестящий нокаутёр, который всегда готов зрелищно зарубиться и отправить соперника на настил.

Никита вышел, всем своим видом показывая — ему нужен нокаут. Так и получилось. Боммбер на первых секундах постарался навязать борьбу, попал по Цзю хорошим ударом, но только раздразнил зверя. Сын Кости бросился вперёд и тут же пробил двойку в голову соперника. Бенджамина повело, он отступил к канатам, где Цзю стал его попросту избивать. Несколько ударов Никиты заблокировал, ещё несколько поймал собственной головой, и рефери остановил поединок! Очередная быстрая победа.

Конечно, Боммбер откровенно разочаровал. Он должен был дать Никите хороший бой, но первый же серьёзный удар фактически закончил выступление Бенджамина. Впрочем, это не повод умалять достижение Цзю. Он одержал очередную быструю и красивую победу, дав понять, что готов к максимально серьёзным вызовам. В следующем бою напротив Никиты хочется увидеть реально опасного оппонента. Сыну Кости вполне по силам бить топовых соперников — самое время начинать.