На пути Александра дерзкий блогер. Где смотреть онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Ершов

Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Олейник — Томпсон
26 мая состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого пройдут сразу три поединка с громкой вывеской. Сначала всех фанатов смешанных единоборств ждёт дебют младшего брата Емельяненко – Ивана. Его соперником станет российский дзюдоист Алексей Леденёв. В соглавном бою вечера Александр Емельяненко зарубится с блогером Евгением Ершовым. А в главном событии будут биться Алексей Олейник и Оли Томпсон. Это первый бой россиянина после возвращения в Россию из UFC.
Начало турнира — в 23:00 по московскому времени. Главный поединок вечера стартует около полуночи.
Прямая трансляция боя Александр Емельяненко — Евгений Ершов
Прямую трансляцию основного карда турнира можно будет посмотреть на телевизионном канале «РЕН ТВ». Он покажет четыре поединка, в том числе бой Александр Емельяненко – Евгений Ершов. Трансляция начнётся в 23:00 по московскому времени.
Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Ильяс Якубов – Юрий Рябой;
Иван Емельяненко – Алексей Леденёв;
Александр Емельяненко – Евгений Ершов;
Алексей Олейник – Оли Томпсон.
Материалы о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Олейник — Томпсон
Прогноз на бой Александр Емельяненко — Евгений Ершов
Своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился топовый российский промоутер Камил Гаджиев: «Не думаю, что это последний бой Александра. Я думаю, что это последний бой, когда кто-то верит, что Саша может что-то показать. Думаю, Ершов победит. Женя прибавил, это безусловно. И Емельяненко с каждым днём выглядит всё хуже, будем называть вещи своими именами. Думаю, поединок завершится досрочно. Я могу ошибиться, если Саша нашёл в себе какие-то ресурсы, потренировался. Пока не очень на это похоже».
Также прогноз на бой оставил Магомед Исмаилов: «Хорошо, что он дерётся не с профессиональным спортсменом. Не знаю, уже банально будет высказывать какие-то свои пожелания. В любом случае я желаю Саше всего самого наилучшего, чтобы у него всё хорошо было в жизни. Чтобы он выиграл свой основной бой — не тот, что в клетке, а чтобы одержал основную победу. Чтобы победил и жил со сладким послевкусием от этой победы. Каждый раз я думаю, что Саша уже сделал, что у Саши получилось. Был уверен в последний раз, что мы больше не столкнёмся с какими-то новостями, но вот — столкнулись. То, что он дерётся, это всё второй план. На первом плане у него должна быть другая победа, я думаю».
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