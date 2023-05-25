«Величайший бой в истории». Кроуфорд и Спенс подерутся, хотя уже никто не верил

Поединок Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса — один из самых многострадальных в профессиональном боксе. Два знаменитых американца хотели встретиться в ринге на протяжении пяти лет, однако каждый раз что-то мешало. Промоутеры не могли найти общего языка, телеканалы не давали нужных денег, а однажды Спенс и вовсе попал в тяжелейшую аварию, выжив буквально чудом. Болельщики бокса уже перестали верить, что Теренс и Эррол когда-нибудь подерутся, но тут появилась новость от ESPN.
Уважаемый американский телеканал объявил, что третий и четвёртый номера рейтинга Р4Р всё-таки проведут очный поединок! 29 июля Кроуфорд и Спенс в Лас-Вегасе определят, кто заслуживает звания абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Напомним, Кроуфорд владеет поясом WBA, а его потенциальный соперник удерживает звания IBF, WBC и WBO. Радует, что бои за звание абсолютных чемпионов мира становятся трендом: несколько дней назад такой поединок провели Василий Ломаченко и Девин Хейни, где верх взял американец.
«Впереди у нас величайший бой. Как минимум в истории полусреднего веса. И именно по этой причине я верю в то, что будет больше одного поединка. Я не знаю наверняка, но предполагаю, что в контракте будет прописан пункт о реванше. Причём для обоих бойцов, а не для какого-то одного. У Теренса никогда не было оппонента уровня Спенса, а у Эррола никогда не было оппонента уровня Кроуфорда. Считаю, пришла пора этому бою наконец-то состояться», — рассказывал бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд.
Нет сомнений, что поединок Кроуфорда и Спенса получится невероятным. Два непобеждённых чемпиона, с громадным опытом и разным стилем — схватки интереснее и представить себе нельзя. Любопытно, что за боем собирается пристально следить даже 44-летний Мэнни Пакьяо, уже заявивший, что хочет встретиться с победителем. Конечно, слабо верится, что легендарному Пакмену дадут биться за абсолютное чемпионство. Но сам факт, что ради такого боя Мэнни готов вернуться в ринг, уже примечателен. Лишь бы ничего не сорвалось.
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