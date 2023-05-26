Худой блогер избил Емельяненко! Как Александр впервые проиграл звезде поп-ММА

Сегодня вечером Александр Емельяненко проведёт очередной поединок в своей длинной и кое-где даже славной карьере. Соперником знаменитого спортсмена станет блогер, певец и боец поп-ММА Евгений Ершов. Удивительно, но Емельяненко выходит на бой в статусе аутсайдера. После очередного непростого периода Александр попросту не успел набрать хорошую форму: на пресс-конференциях Феникс выглядел грузным и несколько заторможенным. Посмотрим, сможет ли Емельяненко угнаться за Ершовым.

Против Александра говорит и тот факт, что он уже проигрывал блогерам, пусть и с хорошей спортивной подготовкой. Полгода назад Емельяненко вышел драться со Святославом Коваленко, известным только по выступлениям в поп-ММА. Коваленко не только бесконечно уступал Фениксу в опыте, но и весил на 34 килограмма меньше брата Последнего Императора! Казалось, что Александру хватит одного точного удара, чтобы разобраться с Коваленко, но на деле всё получилось совсем иначе.

Святослав использовал тактику Артёма Тарасова — ещё одной звезды интернета. Тарасов в поединке с Емельяненко не стеснялся в любой опасной ситуации убегать, что стало неплохим выбором. Вот и Коваленко ловко отбегал от легендарного тяжеловеса, как только тот оказывался на опасной дистанции. Однако Святослав не забывал и атаковать: дважды он отправил ветерана в нокдаун, где тот спасался от добивания буквально чудом. Неудивительно, что по итогам трёх раундов Емельяненко проиграл Коваленко судейским решением, что стало большой сенсацией.

Причина неудачи была проста — Александр двигался слишком медленно и не успевал реагировать на удары соперника, хотя перед боем казалось, что он успел набрать приличную форму. Сейчас Емельяненко выглядит намного хуже, нежели перед Коваленко. Непонятно, за счёт чего Александр сможет одолеть Ершова — разве что попадёт по певцу сильным шальным ударом. Будем надеяться, что оба участника поединка по его итогу сохранят здоровье. И хочется, чтобы Емельяненко потом взял паузу, чтобы поправить своё состояние.