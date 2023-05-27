Емельяненко победил блогера! Саша еле ходил, но скрутил руку Ершова

Давным-давно миновали те времена, когда молодой Александр Емельяненко дрался с Мирко Кро Копом и другими лучшими бойцами планеты. Прошли и те времена, когда брат Последнего Императора бился с главными звёздами российских единоборств: поединок с Магомедом Исмаиловым, жёстко разбившим прославленного ветерана, состоялся в далёком 2020 году. Теперь максимальный спортивный уровень Александра — схватки с блогерами и бойцами поп-ММА.

К сожалению, даже такая оппозиция порой Емельяненко не по зубам. Полгода назад ветеран умудрился проиграть Святославу Коваленко, весившему на 34 килограмма меньше ветерана. Сегодня разница в весе была не такая большая: блогер и певец Евгений Ершов показал на весах 100 килограммов, а его возрастной соперник — 120. Зато против Александра говорило его физическое состояние: заметный живот и откровенная заторможенность рефлексов говорили о том, что Емельяненко ждёт очень тяжёлое испытание.

Александр вышел в октагон с пустым взглядом, в отличие от бодрого и горячего соперника. Первые же удары Емельяненко дошли до цели, но блогер выстоял. В ответ Ершов выбросил пару боковых, попавших точно в челюсть ветерана. Тот присел у сетки, вроде бы поднял руки в знак сдачи — но рефери снова поднял спортсменов в стойку. Евгений снова раз за разом пробивал защиту Александра, который выглядел абсолютно потерянным, хотя продолжал упорно стоять на ногах и всё-таки дотерпел до второго раунда.

Брату Последнего Императора катастрофически не хватало скорости и рефлексов. На старте второго периода Ершов легко провёл тейкдаун, оказался сверху — и внезапно попался на болевой приём легендарного самбиста! Александр невероятно легко скрутил руку блогера и заставил того сдаться. Впрочем, Ершов вовсе не выглядел огорчённым и с удовольствием поздравлял Емельяненко, которому даже вручили какой-то кубок. Можно ли было назвать происходящее боем? Сложный вопрос. Но радует, что все остались здоровы.