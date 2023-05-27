Емельяненко проиграл нокаутом, но блогер позволил ему «победить». Что за цирк?

Следует отдать должное организаторам «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — они в очередной раз сумели удивить. Сначала Иван Емельяненко показал отличный уровень после 15-летнего простоя, следом Алексей Олейник умудрился улететь в нокаут от малоизвестного британца, а потом… потом в октагон вышел Александр Емельяненко. Прославленный ветеран выглядел не слишком хорошо: погрузневшая фигура, пустой взгляд и откровенно замедленные рефлексы. Казалось, что блогер Евгений Ершов легко с ним расправится.

В первом раунде всё так и было. Александр начал бой с удачного попадания, но потом били только его. Ветеран попросту не успевал среагировать на быстрые удары Ершова. После очередной пропущенной двойки Емельяненко присел у сетки, неуклюже закрылся, но судья не позволил блогеру закончить уже, казалось, выигранный бой — ведь брат Последнего императора уже не сопротивлялся. Вместо этого судья бережно поднял Александра в стойку, где тот, продолжая пропускать уже в корпус, каким-то чудом добрался до конца первого раунда.

Казалось, что у Емельяненко нет ни малейшего шанса одолеть более молодого и быстрого соперника. Но на старте второго раунда Ершов зачем-то полез в партер, который никогда не был его сильной стороной, Евгений, находясь сверху, умудрился отдать легендарному самбисту руку — и Александр воспользовался подарком. Емельяненко жёстко выкрутил конечность оппонента, заставив того постучать. И вырвал победу, которая стала в чём-то сенсационной, учитывая состояние ветерана.

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После боя Ершов даже не скрывал, что в какой-то момент перестал полноценно атаковать: «Я не поддавался. Опыт, кимура. Я в борьбе ноль – это правда. Зачем в борьбу пошёл? Не хотел бить в голову. Это как кумира своего матом крыть. Это бои, и я всё понимаю, но вот сами выйдите и встаньте. Не будут другие чувства переполнять? Ты здоровый парень, тебе 24 года. И чего я докажу, если буду кидаться, лупиться? Это не профессиональный поединок, он не идёт в рэках. Это выставочный, красивый показательный бой, и я считаю, что мы справились».

Очень странно, что Ершов не бил своего «кумира» в полную силу, учитывая, что изначально никто не заявлял про выставочный статус поединка. Но, может, оно и к лучшему. Если прошедшим вечером Емельяненко попался бы действительно беспощадный соперник, здоровью ветерана могла бы угрожать серьёзная опасность. Слишком в плохой форме был Александр. А так все остались довольными, кроме, может быть, зрителей. Но кого волнует их мнение?