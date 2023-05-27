Потерянный Емельяненко, странная радость блогера. Фоторепортаж со скандального боя

Накануне, 26 мая, в Москве на волейбольной арене «Динамо» прошёл яркий турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Организаторы подготовили самый ожидаемый кард 2023 года, который полностью оправдал ожидания зрителей. Четыре поединка получились очень разными, а некоторые из них – откровенно сенсационными.

Первыми в октагон вышли Ильяс Якубов и Юрий Рябой. Поединок получился очень драматичным. Уже в первом раунде Юрий сломал руку, что повлияло на весь бой. Рябой на характере сопротивлялся и терпел. Но Якубов воспользовался ситуацией и тотально доминировал над соперником. В итоге он без особенных проблем довёл дело до единогласного судейского решения. Правда, на лице у каждого из бойцов остались ощутимые следы мощнейшей рубки.

Затем свой дебютный поединок провёл младший из братьев Емельяненко – Иван. Особенно удачным против дзюдоиста Алексея Леденёва получился первый раунд, по ходу которого он отправил соперника в нокдаун и едва не добил. Но бой проходил по правилам с ограничениями, поэтому судья вернул оппонентов в стойку. Во втором и третьем раунде доминация Емельяненко продолжилась, поэтому он также победил единогласным решением судей.

Затем поединок провели Алексей Олейник и Оли Томпсон. Россиянин вернулся на родину после выступлений в UFC и рассчитывал на триумф. Но британский Спартанец смог заставить арену замолчать. Он не позволил нашему соотечественнику уйти в борьбу, а затем феноменальным ударом отправил Олейника в глухой нокаут. 45-летнему бойцу даже потребовалась помощь врачей. А Томпсон устроил яркое празднование этой сенсационной победы.

В заключительном бою вечера сошлись Александр Емельяненко и блогер Евгений Ершов. Стоит отметить, что первый раунд прошёл под диктовку молодого представителя поп-MMA. Он даже отправил соперника в технический нокаут. Но вместо этого судья принял решение продолжить бой. А в начале второго раунда Евгений перевёл дело в партер, где отдал Александру руку. Опытный Емельяненко тут же вышел на кимуру и на классе довёл дело до победы. Правда, триумф получился максимально спорным. Особенно смущала радость проигравшего блогера, который тут же бросился поздравлять Феникса.

В целом зрители стали свидетелями яркого бойцовского вечера. А наш фотограф Дмитрий Голубович подготовил специальный фоторепортаж, который лучше всего передаёт боль Олейника, радость за Ивана Емельяненко и недоумение после триумфа его брата – Александра.