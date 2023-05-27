«Побью Канело без рук». Макгрегор рвётся в бокс — и хочет драться с лучшими

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор готовит триумфальное возвращение в октагон в этом году и параллельно раскручивает очередную попытку ворваться в бокс. Интересно, что происходит это на фоне перепалок Джона Джонса и Тайсона Фьюри, которые активно пытаются перетянуть друг друга на свою территорию.

На прошлой неделе Макгрегор дал интервью Ариэлю Хельвани, где, помимо прочего, затронул мексиканца Сауля Альвареса, известного миру как Канело: «Я левша, Джон Райдер – левша, Билли Джо Сондерс – левша. Я знаю методы и понимаю, что сделал бы в бою с ним. Я чувствую, что он слабеет. Без проблем подерусь с Канело, мне вообще плевать».

«На самом деле я не знал о его словах, потому что сейчас у меня нет социальных сетей на моём телефоне, но я побью Конора одной рукой», — Канело не сразу появился в медиапространстве с ответом, но был категоричен.

«Канело, ты маленькая рыжая сосиска. Я побью тебя без рук. Не забывай об этом», — тут же отреагировал в социальных сетях Конор и потом по традиции удалил сообщение.

За последнее время это не первая подобная инициатива от Макгрегора. Он уже успел предложить бой Жозе Альдо, который недавно ушёл в профессиональный бокс. Предельно понятно, почему Конор выбрал новой мишенью именно Альвареса. Канело — топовый боксёр, действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе — огромная касса гарантирована.

Макгрегор — отличный бизнесмен и знает, чего хочет, и, что самое главное, он знает, что может это получить. Это не Фрэнсис Нганну, тоже мечтающий боксировать, тут величина другого масштаба. К тому же сразу вспоминается, что Дана Уайт уже как-то помог организовать бой Макгрегора с Флойдом Мейвезером, и при каждом удобном случае вспоминает об этом.

Тот поединок, вытащивший Мейвезера с пенсии, останется в истории. Бойцы тогда сгенерировали больше $ 550 млн и продали больше четырёх миллионов платных трансляций, едва не перекрыв рекорд боя Мейвезер — Пакьяо. Конор Макгрегор заработал в то время в районе $ 85 млн, что является абсолютно заоблачным гонораром. Однако, конечно, стоит отдавать себе отчёт в том, что тогда соперником был Мейвезер, а не Канело. Мексиканец, конечно, популярный боец, но не настолько.

Что касается и спортивных перспектив Макгрегора в бою с Канело, то они довольно тусклые. Ещё перед боем с Мейвезером ирландца раскручивали как классного нокаутёра, который может найти свой шанс. В реальности же Флойд поигрался с дебютантом и удосрочил его. Канело сейчас не на пике формы, но он в любом случае будет тотальным фаворитом. Да и сам Макгрегор уже почти два года не появлялся в октагоне, восстанавливаясь после перелома ноги.

Впрочем, сейчас мысли Канело заняты не тем, как бы провести денежный бой с Макгрегором. Мексиканец грезит реваншем с россиянином Дмитрием Биволом и говорит об этом на каждом углу. Альварес вчистую проиграл Биволу в полутяжёлом весе, поэтому теперь хочет драться в своём дивизионе и готов ставить на кон абсолютное чемпионство. Сейчас это первоочередная задача мексиканца, и ради неё он готов даже искать пути обхода запрета WBC. Конору же придётся подождать. Но есть уверенность, что это не последняя попытка раскрутить бой с Канело.