Шара Буллет дебютирует в UFC. Организация бережно взращивает новую звезду из России

В конце декабря 2022 года информационное пространство взорвала громкая новость. Российский непобеждённый боец Шарабутдин Магомедов подписал контракт с UFC. Он более известен под псевдонимом Шара Буллет, а на родине успел победить 15 раз. С ходу стало понятно, что перспективы новой звезды организации из России – огромные. Делами Шары занимался знаменитый менеджер Али Абдель-Азиз, работающий с супертопами. А ещё Буллет пришёл в промоушен со своей «изюминкой».

Стоит отметить, что именно из-за наличия серьёзных проблем со здоровьем и пришлось переживать за будущее Шарабутдина в UFC. Внешне виден дефект правого глаза. Боец травмировал его ещё в 2016 году, но не стал обращаться к врачам и сильно усугубил ситуацию. В итоге пришлось перенести восемь операций, после чего Буллет наконец-то смог вернуться в клетку. Стоит отметить, что сам Шара утверждает, что видит глазом практически идеально. Но соперники всё равно стараются атаковать именно с правой стороны, считая это своим преимуществом.

Оптимизма добавляло то, что, помимо россиянина, в UFC уже выступали бойцы, которые имели серьёзные проблемы с глазами. Например, бразилец Чарльз Оливейра видит всего лишь на 50 процентов, но это не помешало ему стать чемпионом организации. А легендарный Майкл Биспинг в 2013 году потерял глаз, после чего ему потребовался стеклянный протез. И, что любопытно, тоже завоевал пояс.

Стоит отметить, что организация делает серьёзную ставку на Шару Буллета. Видимо, UFC прекрасно знает, что на родине он успел сколотить огромную фанатскую базу. Россиянин мог дебютировать на менее статусном турнире, а в итоге будет биться в одном карде с чемпионом Исламом Махачевым. Да и вообще Абу-Даби – культовое место для наших соотечественников. Поэтому шанс стартовать именно там – безусловное доказательство признания.

UFC бережно хранила новую суперзвезду – от момента подписания контракта до дебюта пройдёт 10 месяцев. И это не стоит связывать со здоровьем или допинг-контролем, Шара заявлял о возможности дебютировать летом и давно рвался в бой. Но, видимо, промоушен не намерен торопиться, будет аккуратно вести Буллета. Скорее всего, на таком статусном турнире россиянина сразу проверят на прочность. И он получит соперника из топ-15 среднего веса.

Список потенциальных соперников выглядит следующим образом:

Андре Мунис, который дрался в феврале и проиграл в последнем матче;

Брендан Аллен – именно он победил Муниса в начале 2023 года;

Джек Херманссон – стабильностью не отличается и не дрался с декабря.

Но самым оптимальный вариантом выглядит Келвин Гастелум. Конечно, он высказывал желание перебраться в полусредний вес, но ради такого боя вполне может поменять решение. Американец в UFC даже дрался за титул, обладает мощнейшим послужным списком. И победа над таким оппонентом может сильно привлечь внимание к Буллету.

До дебюта Шары Буллета остаётся совсем немного времени. Уже в октябре на турнире UFC 294 новая звезда из России попытается показать себя в лучшем промоушене на планете. Есть уверенность, что нашего непобеждённого соотечественника ждёт большое будущее. Но многое будет зависеть от того, как именно промоушен станет работать над его раскруткой.