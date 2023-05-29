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АСА 158, где смотреть, прямая онлайн-трансляция турнира, Мохнаткин — Оленичев, Джонсон — Вязигин

АСА 158: Мохнаткин против Оленичева, возвращение Джонсона! LIVE
Александр Фролов
АСА 158
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Турнир в Санкт-Петербурге просто обязан получиться ярким.

2 июня в Санкт-Петербурге состоится очередной турнир промоушена Absolute Championship Akhmat. В рамках ACA 158 запланировано сразу 14 ярких поединков. Участниками главного боя вечера станут Михаил Мохнаткин и Олег Оленичев, которые встретятся в рамках четвертьфинала Гран-при полутяжёлого веса. В соглавном бою Тони Джонсон и Антон Вязигин выяснят, кто достоин пройти в полуфинал Гран-при в тяжёлом весе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Вспоминаем последний турнир АСА
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Где смотреть АСА 158 Когда состоится АСА 158 Полный кард АСА 158
Live Александр Фролов

Интересный стердаун

Позавчера несколько звёзд АСА оказались в одном помещении — но не дрались. Парни устроили пресс-конференцию, где было несколько интересных моментов.

10:03 Александр Фролов

Где смотреть АСА 158

Турнир АСА 158 покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Также трансляцию бойцовского вечера можно посмотреть на официальном сайте промоушена АСА.

10:03 Александр Фролов

Тони Джонсон хочет вернуть корону

Американца Тони Джонсона с полным правом можно назвать старожилом АСА. Этот добродушный великан дерётся в промоушене уже несколько лет и даже был чемпионом, но два последних боя закончил в статусе проигравшего. Джонсон не скрывает, что хочет вернуть корону, но получится ли?

10:02 Александр Фролов

Когда состоится АСА 158

Турнир АСА 158 состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. Начало бойцовского вечера — в 18:00 мск.

10:01 Александр Фролов

Мохнаткин дебютирует в АСА

Знаменитый боец Михаил Мохнаткин дебютирует в промоушене АСА. Прославленный самбист идёт на серии из трёх побед подряд, добытых в разных промоушенах. Но в АСА высочайшая конкуренция: сможет Михаил пробиться хотя бы в полуфинал Гран-при полутяжеловесов?

10:01 Александр Фролов

Полный кард АСА 158

  • Олег Оленичев — Михаил Мохнаткин
  • Антон Вязигин — Тони Джонсон мл;
  • Юсуп Раисов — Александр Матмуратов;
  • Гаджимурад Хирамагомедов — Станислав Власенко;
  • Александр Маслов — Руслан Маджидов;
  • Турал Рагимов — Джон Макапа;
  • Арен Акопян — Рыскулбек Ибрагимов;
  • Клебер Соуза — Иван Богданов;
  • Мурад Каламов — Шарль Энрике;
  • Никита Чистяков — Игорь Ольчонов;
  • Мансур Хатуев — Нурбай Кайратбек Уулу;
  • Никита Приходько — Шергазы Кенжебаев;
  • Артем Семенов — Зухриддин Гофуров;
  • Андрей Калечиц — Оятулло Муминов.
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