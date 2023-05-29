АСА 158: Мохнаткин против Оленичева, возвращение Джонсона! LIVE

2 июня в Санкт-Петербурге состоится очередной турнир промоушена Absolute Championship Akhmat. В рамках ACA 158 запланировано сразу 14 ярких поединков. Участниками главного боя вечера станут Михаил Мохнаткин и Олег Оленичев, которые встретятся в рамках четвертьфинала Гран-при полутяжёлого веса. В соглавном бою Тони Джонсон и Антон Вязигин выяснят, кто достоин пройти в полуфинал Гран-при в тяжёлом весе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Интересный стердаун
Позавчера несколько звёзд АСА оказались в одном помещении — но не дрались. Парни устроили пресс-конференцию, где было несколько интересных моментов.
Где смотреть АСА 158
Турнир АСА 158 покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Также трансляцию бойцовского вечера можно посмотреть на официальном сайте промоушена АСА.
Тони Джонсон хочет вернуть корону
Американца Тони Джонсона с полным правом можно назвать старожилом АСА. Этот добродушный великан дерётся в промоушене уже несколько лет и даже был чемпионом, но два последних боя закончил в статусе проигравшего. Джонсон не скрывает, что хочет вернуть корону, но получится ли?
Когда состоится АСА 158
Турнир АСА 158 состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. Начало бойцовского вечера — в 18:00 мск.
Мохнаткин дебютирует в АСА
Знаменитый боец Михаил Мохнаткин дебютирует в промоушене АСА. Прославленный самбист идёт на серии из трёх побед подряд, добытых в разных промоушенах. Но в АСА высочайшая конкуренция: сможет Михаил пробиться хотя бы в полуфинал Гран-при полутяжеловесов?
Полный кард АСА 158
- Олег Оленичев — Михаил Мохнаткин
- Антон Вязигин — Тони Джонсон мл;
- Юсуп Раисов — Александр Матмуратов;
- Гаджимурад Хирамагомедов — Станислав Власенко;
- Александр Маслов — Руслан Маджидов;
- Турал Рагимов — Джон Макапа;
- Арен Акопян — Рыскулбек Ибрагимов;
- Клебер Соуза — Иван Богданов;
- Мурад Каламов — Шарль Энрике;
- Никита Чистяков — Игорь Ольчонов;
- Мансур Хатуев — Нурбай Кайратбек Уулу;
- Никита Приходько — Шергазы Кенжебаев;
- Артем Семенов — Зухриддин Гофуров;
- Андрей Калечиц — Оятулло Муминов.
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