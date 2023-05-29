Проиграл болевым и пнул соперника. Шара Буллет точно знает правила борьбы?

Известный российский боец Шарабутдин Магомедов, больше известный как Шара Буллет, не теряет времени в ожидании своего дебюта в главном промоушене мира. Пока Буллет ждёт своего первого турнира в UFC, он успевает участвовать и в других соревнованиях. На днях Шара устроил потасовку на борцовском турнире ADCC Southeast Asia в Таиланде. В полуфинале категории до 99 кг Шара встречался с поляком Якубом Билко. Якуб сумел поймать Магомедова на болевой приём (скручивание пятки) и сбил его в партер.

Шара, которому было очень больно, сделал движение рукой, похожее на сдачу, после чего Билко тут же отпустил ногу соперника. Российский боец вскочил на ноги и неожиданно набросился на лежащего поляка. После нескольких фраз в адрес поляка Шара Буллет пнул Билко по ноге, затем в конфликт уже вмешались организаторы турнира. В итоге победа в этом поединке досталась Билко, причём поляку засчитали победу сабмишеном, а не дисквалификацией Буллета.

С одной стороны, наш соотечественник правильно делает, что пытается подтянуть свои борцовские навыки перед дебютом в UFC. С ударной техникой у Шары полный порядок, а вот про его партер мы знаем не так много. Но участие в соревнованиях, да ещё и с такой высокой конкуренцией, грозит травмами, из-за которых дебют в UFC может как минимум отодвинуться на несколько месяцев. А можно и вовсе заработать увольнение: Дана Уайт очень не любит, когда его спортсмены получают травмы на чужих турнирах.

Зато Буллет, как всегда, сумел отметиться в медиа. Россиянин отлично умеет ловить хайп и привлекать к себе внимание. Будем надеяться, в UFC Шара тоже будет блистать не только спортивными, но и медиадостижениями. Иначе можно повторить судьбу скромного Магомеда Анкалаева: путь дагестанца к титульному бою оказался практически бесконечным из-за того, что он не устраивал скандалов. Однако, кажется, Буллету такая судьба точно не грозит.