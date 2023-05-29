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UFC Fight Night где смотреть, прямая онлайн-трансляция, бой Нурмагомедова, Гришин — Линс, кто фаворит

UFC Fight Night: возвращение Нурмагомедова и битва русского Максимуса! LIVE
Александр Фролов
Абубакар и Хабиб Нурмагомедовы
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А в предварительном карде выступит легендарный Андрей Орловский.

В ночь с 3 на 4 июня на арене UFC Apex (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Nights. В главном бою вечера встретятся бойцы легчайшего веса Кай-Кара Франс и Амир Альбази. Участие в турнире примут и два российских спортсмена: Абубакар Нурмагомедов подерётся с Элизеу дос Сантосом, а Максим Гришин проведёт поединок с Филипе Линсом. Также в предварительном карде выступит знаменитый тяжеловес Андрей Орловский.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Вспоминаем, как Гришин разобрал самого Волкова!

На счету Максима Гришина есть победа и над таким топовым соперником, как Александр Волков.

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18:02 Александр Фролов

UFC Fight Night с главным боем Кара-Франс — Альбази где смотреть

Турнир UFC Fight Night покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Также посмотреть весь бойцовский вечер можно на платформе UFC Fight Pass.

18:02 Александр Фролов

Ждём победы от Максимуса

Максим Гришин, известный под прозвищем Максимус, проведёт свой пятый поединок в лучшем промоушене мира. Пока у Гришина счёт побед и поражений равный — 2:2. Нужно делать баланс положительным.

18:01 Александр Фролов

UFC Fight Night когда начало

Турнир UFC Fight Night состоится в ночь на 4 июня. Начало предварительного карда — в 01:00 мск. Основной кард стартует в 04:00 по московскому времени.

18:01 Александр Фролов

Возвращение Абубакара

Абубакар Нурмагомедов вернётся в октагон впервые с октября. Нурмагомедов идёт на серии из двух побед судейскими решениями. Удастся ли снова выиграть?

18:01 Александр Фролов

Полный кард UFC Fight Night

Основной кард:

  • Кай Кара-Франс — Амир Альбази;
  • Алекс Касерес — Даниэль Пинеда;
  • Джим Миллер — Джаред Гордон;
  • Тим Эллиотт — Виктор Альтамирано;
  • Карин Сильва — Кетлен Соуза;
  • Джейми Малларки — Гурам Кутателадзе;

Предварительный кард:

  • Абубакар Нурмагомедов — Элизеу Залески дос Сантос;
  • Джон Кастанеда — Матеус Мендонка;
  • Андрей Орловский — Донтейл Майес;
  • Даниэль Сантос — Джонни Муньос;
  • Элис Рид — Джин Фрей;
  • Дамон Блэкшир — Луан Ласерда;
  • Филипе Линс — Максим Гришин.
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