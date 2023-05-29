UFC Fight Night: возвращение Нурмагомедова и битва русского Максимуса! LIVE

А в предварительном карде выступит легендарный Андрей Орловский.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 3 на 4 июня на арене UFC Apex (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Nights. В главном бою вечера встретятся бойцы легчайшего веса Кай-Кара Франс и Амир Альбази. Участие в турнире примут и два российских спортсмена: Абубакар Нурмагомедов подерётся с Элизеу дос Сантосом, а Максим Гришин проведёт поединок с Филипе Линсом. Также в предварительном карде выступит знаменитый тяжеловес Андрей Орловский.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.