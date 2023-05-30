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Василий Ломаченко — Девин Хейни, результат боя, будет ли реванш, интервью Ломаченко

«Этого боя не будет никогда». Хейни струсил и не даст Ломаченко реванш?
Александр Фролов
Василий Ломаченко — Девин Хейни
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Украинец уверен, что выиграл первый поединок.

Совсем недавно Василий Ломаченко и Девин Хейни провели невероятно драматичный бой за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Украинец, который находился в статусе андердога, устроил молодому и крепкому американцу невероятное испытание. На протяжении 12 раундов Василий не давал чемпиону продохнуть, постоянно прессинговал и превзошёл в количестве точных ударов. Ломаченко наработал минимум на ничью, но все трое судей отдали победу Хейни, что стало очень спорным решением.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Василий Ломаченко - Девин Хейни (W)
21 мая 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Окончено
UD

Казалось бы, громкий бой за все пояса, который оставил очень много вопросов — нужен реванш! Украинец сразу заявил, что хотел бы провести второй бой. Но Хейни, кажется, совсем не хочет новой встречи с Василием. Во всяком случае так говорит сам Ломаченко: «Я думаю, что этого никогда не случится. Реванша не будет, так как, думаю, они напуганы… Нет, не думаю, а уверен, что он боится. Он знает, что проиграл, его отец понимает, что произошло. После 12 раундов я был уверен, что победил, и был счастлив, ждал, что ринг-анонсер объявит моё имя. Но этого не произошло», — рассказал Ломаченко.

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Будет очень грустно, если Хейни действительно откажется от поединка с Василием. Уважение болельщиков к боксу снова упадёт: если Ломаченко не дают второго шанса, значит, сомнительное судейское решение всех устраивает. Кстати, для самого Девина отказ от реванша тоже сыграет негативную роль — на карьере молодого боксёра останется пятно, которое уже не смоешь. Все следующие соперники Хейни неизменно будут припоминать ему поединок с Ломаченко и сомнительный результат.

Василий считает, что реванш нужен американцу даже больше, чем ему: «Если Хейни, как он говорит, хочет «наследие», то должен провести реванш. Обязан. Этот реванш нужен ему, а не мне. Я очень хорошо сплю. Если ты сильный мужчина, то должен организовать реванш. Хейни теперь понял свой реальный уровень. Поэтому он не выйдет на бой с Джервонтой Дэвисом. Думаю, он поднимется в суперлегковесы и будет проводить там бои с рядовыми боксёрами», — сказал украинец.

Будем надеяться, что мы всё-таки увидим второй поединок между Хейни и Ломаченко. И, конечно, как можно раньше: если американец решит выждать ещё пару лет, Василий совсем постареет. Первый бой стал настоящим праздником красивого и умного бокса. Можно повторить?

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