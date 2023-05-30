«Этого боя не будет никогда». Хейни струсил и не даст Ломаченко реванш?

Совсем недавно Василий Ломаченко и Девин Хейни провели невероятно драматичный бой за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Украинец, который находился в статусе андердога, устроил молодому и крепкому американцу невероятное испытание. На протяжении 12 раундов Василий не давал чемпиону продохнуть, постоянно прессинговал и превзошёл в количестве точных ударов. Ломаченко наработал минимум на ничью, но все трое судей отдали победу Хейни, что стало очень спорным решением.

Казалось бы, громкий бой за все пояса, который оставил очень много вопросов — нужен реванш! Украинец сразу заявил, что хотел бы провести второй бой. Но Хейни, кажется, совсем не хочет новой встречи с Василием. Во всяком случае так говорит сам Ломаченко: «Я думаю, что этого никогда не случится. Реванша не будет, так как, думаю, они напуганы… Нет, не думаю, а уверен, что он боится. Он знает, что проиграл, его отец понимает, что произошло. После 12 раундов я был уверен, что победил, и был счастлив, ждал, что ринг-анонсер объявит моё имя. Но этого не произошло», — рассказал Ломаченко.

Будет очень грустно, если Хейни действительно откажется от поединка с Василием. Уважение болельщиков к боксу снова упадёт: если Ломаченко не дают второго шанса, значит, сомнительное судейское решение всех устраивает. Кстати, для самого Девина отказ от реванша тоже сыграет негативную роль — на карьере молодого боксёра останется пятно, которое уже не смоешь. Все следующие соперники Хейни неизменно будут припоминать ему поединок с Ломаченко и сомнительный результат.

Василий считает, что реванш нужен американцу даже больше, чем ему: «Если Хейни, как он говорит, хочет «наследие», то должен провести реванш. Обязан. Этот реванш нужен ему, а не мне. Я очень хорошо сплю. Если ты сильный мужчина, то должен организовать реванш. Хейни теперь понял свой реальный уровень. Поэтому он не выйдет на бой с Джервонтой Дэвисом. Думаю, он поднимется в суперлегковесы и будет проводить там бои с рядовыми боксёрами», — сказал украинец.

Будем надеяться, что мы всё-таки увидим второй поединок между Хейни и Ломаченко. И, конечно, как можно раньше: если американец решит выждать ещё пару лет, Василий совсем постареет. Первый бой стал настоящим праздником красивого и умного бокса. Можно повторить?