Изобьёт Емельяненко — и в Госдуму. Вместе с паспортом США Монсон отказывается от спорта

Александр Емельяненко только-только провёл свой поединок с Евгением Ершовым. Феникс наконец-то победил, чем невероятно обрадовал поклонников. А в список будущих соперников уже выстраивается целая очередь. О желании провести бой с Александром заявил Джефф Монсон. Он давно рассчитывал провести реванш с Емельяненко. А теперь и вовсе заявил, что таким поединком намерен поставить жирную точку в своей профессиональной карьере.

52-летний боец в интервью «Спорт-экспрессу» рассказал все подробности готовящегося события. И, судя по уверенности Монсона, этого реванша уже не избежать: «Да, мы будем драться с Емельяненко предварительно в конце августа в Уфе. Точная дата будет определена в течение двух недель. Это будет мой последний бой. После Емельяненко я завершу с боями и уйду в политику».

Информацию о готовящемся поединке в беседе с «Чемпионатом» подтвердил и российский промоутер Владимир Хрюнов: «Есть контакты по поводу боя Монсона и Саши Емельяненко. Джефф – честный человек, который заслужил этот поединок. Работа ведётся. Предварительная дата – конец августа. Я попросил Джеффа, чтобы ему помогли сделать из этого большое региональное событие, дали самую большую арену, которая есть в «Уфе». Чтобы все желающие собрались на это посмотреть».

Более того, Владимир рассказал и о том, по каким правилам будет проведён третий поединок в этой истории: «Драться будут по правилам MMA. С Евгением Ершовым тоже был партер. Женя сам залетел туда, не имея достаточных навыков борьбы. Он широко раскинул руки, и Саша его поймал. На бой с Монсоном пока обсуждаются трёхминутные раунды».

Поединок Монсона и Емельяненко может стать красивым завершением этой истории. Противостояние тянется с 2012 года, когда и состоялся первый поединок. Тогда Джефф оказался сильнее, причём финишировал Феникса досрочно – удушающим во втором раунде. Спустя 10 лет соперники всё-таки смогли организовать реванш. Он проходил на площадке Hardcore FC на голых кулаках. И тогда судьи оставили победу уже за Александром. Теперь настало время закрыть эту трилогию!

Очень любопытно и то, что Джефф собрался покинуть спорт и отправиться в политику. Он точно будет делать это в России, потому что от паспорта США боец отказался. И Хрюнов уверен, эту инициативу Монсона можно воспринимать лишь положительно: «В отличие от многих политиков, он делает конкретные шаги, которые доказывают, что он любит новую родину. Я однажды был с ним на лекции в Саранском университете, где преподавание ведётся на английском языке. У него спросили: «Почему в России не представлены левые движения?» Он очень длинно детям объяснил, что нужно быть настоящим, тогда тебе не нужны будут ни левые, ни правые движения. И в рамках этого настоящего делать реальные дела и поступки. Надо так к этому относиться».

Поединок Монсона и Емельяненко – идеальная история для всех. Джефф не является мощным ударником, поэтому Александру это может быть на руку. А в борьбе Феникс имеет неплохие шансы, что он подтвердил в бою с Ершовым.