Вырубал двух бойцов за вечер и попадался на допинге. Кто будет бить брата Хабиба

В ближайшие выходные в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир UFC Vegas 74, в рамках которого среди прочих выступит двоюродный брат непобеждённого экс-чемпиона Хабиба Нурмагомедова, полусредневес Абубакар Нурмагомедов.
Соперником россиянина станет весьма непростой бразилец Элизеу дос Сантос Залески, у которого за карьеру собралась богатая коллекция разнообразных нокаутов. Это точно не лучший выбор для Абубакара.
Элизеу дос Сантос в девять лет начал заниматься капоэйрой и перенёс элементы бойцовского танца в смешанные единоборства. В 2009 году Залески дебютировал в профессиональных ММА и поначалу дрался в небольших местных промоушенах. Начал бразилец эффектно и выиграл первые семь поединков, почти все — досрочно.
3 мая 2013 года в рамках Smash Fight Залески умудрился провести два боя за день и отправил оппонентов в нокаут, причём обоих — в первом раунде. Это привлекло внимание, пожалуй, главного бразильского промоушена — Jungle Fight, где спустя пару лет Элизеу стал чемпионом в полусреднем весе — и сразу перешёл в UFC.
В главной бойцовской организации мира карьера Залески в целом складывается довольно успешно. Начав с поражения раздельным решением в дебюте, бразилец затем выдал семь побед подряд, в частности эффектно нокаутировав ногой Шона Стрикленда.
Впрочем, последние годы у Залески выдались неоднозначными. В 2021 году он стал участником скандального боя, который судил российский рефери Вячеслав Киселёв. Залески уничтожал новичка UFC Бенуа Сен-Дени, но судья упорно не останавливал встречу. Уже сам бразилец спрашивал рефери, не пора ли остановить избиение, однако Киселев отказался. В итоге Сен-Дени дожил до финального раунда, но проиграл единогласным решением. Прямо по ходу турнира Вячеслав Киселев был освобождён от обязанностей.
А вскоре после такой яркой рубки Залески попался на допинге. Офицеры USADA тестировали бразильца вне лагеря, и допинг-проба показала наличие в организме запрещённого препарата остарина, который используется для прироста мышечной массы и снижения процента жира. Залески всё отрицал, но его дисквалифицировали на год, до апреля 2023 года. Теперь он возвращается поединком с Абубакаром Нурмагомедовым.
Абубакар последний раз в октагоне появлялся в Абу-Даби, где выиграл единогласным решением у Гаджи Омаргаджиева. В марте он должен был подраться с Карлстоном Харрисом, но из-за проблем со здоровьем вынужденно снялся. Да и в целом Абубакар, с 2019 года являющийся бойцом UFC, провёл только три боя, добыв две победы.
Забавно, что Залески отлично знает российских бойцов. До памятного боя с Сен-Дени он проиграл Муслиму Салихову и выиграл у Алексея Кунченко. Судя по всему, бразильца любят сводить с нашими бойцами, и это совсем не подарок.
Залески очень хорош в стойке, уверенно держит соперника на дистанции, в том числе активно задействует ноги и меняет «этажи».
Это проблемный соперник для Абубакара, который не является бойцом такого же высокого уровня, как его двоюродный брат. В пользу россиянина может сыграть разве что длительный простой Залески, но бразилец выглядит более искушённым и проверенным бойцом. Будем надеяться, что брат Хабиба преподнесёт сюрприз.
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