«Махачев не дрался целый год». Команда хитрого чемпиона UFC наезжает на Ислама

Рэй Лонго, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга, неожиданно высказался в адрес российского чемпиона лёгкого дивизиона Ислама Махачева. Команда Стерлинга по-прежнему пытается соскочить с уже назначенного на 19 августа боя между Алджамейном и Шоном О’Мэлли. Ранее сам Стерлинг говорил о травме, а теперь за чемпиона вступился его тренер, причём сделал это довольно специфично.

«Это просто несправедливо, Махачев не дрался целый год! Так с какой стати Стерлинг должен выходить в октагон на бой уже через два месяца? Что за дела? Я предпочитаю, чтобы всё было справедливо и чтобы все получали одни и те же условия. Если Дана Уайт хочет бои каждые два месяца, то пусть так и будет, это их компания», — сказал тренер в подкасте Anik & Florian Podcast.

Удивительно, что коленом от Петра Яна получал Алджамейн Стерлинг, а путаные мысли выдаёт его наставник. Давайте разбираться. Вероятно, Рэй Лонго имел в виду период с 7 сентября 2019 года по 7 марта 2021 года, когда у Махачева был длительный простой. Но к чему это вспоминать сейчас? Тогда россиянин был далеко за пределами топ-5 и не имел никаких обязательств в виде защиты титула. В ответ можно спросить, что делал Стерлинг между боями 8 июня 2019 года и 7 июня 2020 года, но это также не имеет значения.

Возьмём отправной точкой турнир 7 марта 2021 года. И Ислам, и Алджамейн выступили на нём, Стерлинг победил дисквалификацией Петра Яна, а Махачев задушил Дрю Добера. С того момента по сегодняшний день Ислам провёл в клетке пять боёв, Алджо только – три. О каком вообще «пассивном графике» может говорить тренер чемпиона, который после каждого боя начинает рассказывать о старых травмах и о необходимости реабилитации? То шея болит у Стерлинга, то бицепс, то ноги. Может, пора на пенсию?

Забавляет и то, как тренер Стерлинга ловко подтасовывает факты. Непонятно, почему Рэй Лонго говорит, что Стерлинга заставляют выйти на бой через два месяца после поединка с Сехудо. Бой с Генри состоялся 6 мая, а поединок с О’Мэлли запланирован на 19 августа. Промежуток между боями не два, а три с половиной месяца. Алджамейн ещё до боя с Генри говорил, что следующий соперник – Шон, видя в нём лёгкую добычу. Но почему-то этот настрой резко испарился, вместо него пошли обращения к Дане Уайту и слова о собственном величии.

«Я не отношусь хорошо к парням, которые говорят: «Я организую бой, если моё тело выдержит». Если ты не чувствуешь себя здоровым – не принимай бой. Мы выставим кого-нибудь другого или проведём поединок за временный титул», — сказал Дана Уайт.

Теперь же команда Стерлинга зачем-то наезжает на россиянина, который выступает на две категории выше. Может быть, Алджамейну обидно, что к нему не приковано такое же внимание, как к Исламу? Но здесь вина только Стерлинга. Все его последние победы, за исключением боя с Диллашоу, мягко говоря, спорные: две одержаны раздельным решением, одна – актёрским мастерством. Да и все эти высказывания после боёв, странные интервью. Хочешь, чтобы тебя уважали? Доказывай в октагоне.

Ислам, на которого ополчилась команда Стерлинга, за те же три с половиной месяца провёл поединки с третьим и первым номерами рейтинга Р4Р и победил обоих. Россиянин точно так же, как и Стерлинг, провёл стердаун с Александром Волкановски сразу после боя с Чарльзом Оливейрой, взял такую же по длительности паузу на подготовку, поехал на чужую территорию и одолел там местную легенду. Вот за это его и уважают в UFC.

А Стерлинг боится принять быстрый бой с парнем, который ещё год назад занимал 12-е место в рейтинге легчайшего веса, а влетел в топ только благодаря спорной победе над Петром Яном. Вот и вся разница между Махачевым и Стерлингом. Алджамейну и его команде нужно разбираться со своими делами и повышать популярность за счёт выигранных боёв, а не за счёт выпадов в сторону других бойцов. Тем более таких крутых, как Махачев.