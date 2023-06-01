Возвращение брата Хабиба и бой Орловского. Где смотреть UFC Fight Nights

А ещё в карде россиянин, у которого 43 боя в MMA.

Дата и время турнира UFC Fight Nights

В ночь с 3 на 4 июня на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США) состоится очередной турнир UFC Fight Nights. Он привлекает особое внимание российских поклонников смешанных единоборств, поскольку включает сразу несколько боёв наших парней. Сначала Максим Гришин пройдёт проверку на прочность Филипе Линсом. Затем беларус Андрей Орловский будет биться с Донтейлом Майесом. А ещё в карде поединок брата Хабиба – Абубакара Нурмагомедова. Ему будет противостоять Элизеу Залески дос Сантос. В главном бою вечера сойдутся Кай Кара-Франс и Амир Альбази.

Предварительный кард турнира UFC Fight Nights стартует в 1:00 мск. Основной — в 4:00.

Прямая трансляция боя Абубакар Нурмагомедов — Элизеу Залески дос Сантос

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Nights с поединками Абубакар Нурмагомедов — Элизеу Залески дос Сантос и Филипе Линс — Максим Гришин можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Nights

Основной кард:

Кай Кара-Франс — Амир Альбази;

Алекс Касерес — Даниэль Пинеда;

Джим Миллер — Джаред Гордон;

Тим Эллиотт — Виктор Альтамирано;

Карин Сильва — Кетлен Соуза;

Джейми Малларки — Гурам Кутателадзе.

Предварительный кард:

Абубакар Нурмагомедов — Элизеу Залески дос Сантос;

Джон Кастанеда — Матеус Мендонса;

Андрей Орловский — Донтейл Майес;

Даниэль Сантос — Джонни Муньос;

Элис Рид — Джин Фрей;

Дэ'Мон Блэкшир — Луан Ласерда;

Филипе Линс — Максим Гришин.

Материалы о турнире UFC Fight Nights

Прогноз на бой Абубакар Нурмагомедов — Элизеу Залески дос Сантос

Профессионалы очень осторожно смотрят на этот поединок и практически не оставляют прогнозов. Всё потому, что силы соперников прямо сейчас равны. 36-летний бразилец обладает колоссальным опытом и имеет приличный рекорд 9-3 в UFC. Последний поединок дос Сантоса, правда, состоялся 30 октября 2021 года. Тогда Элизеу забрал победу над Бенуа Сент-Дени единогласным решением судей. Боевой тонус Нурмагомедова повыше, что может стать преимуществом россиянина. Наш боец идёт на серии из двух побед. Сначала Абубакар оказался сильнее Джареда Гудена, а затем одолел Гаджи Омаргаджиева. Небольшой перевес, кажется, будет на стороне брата Хабиба.