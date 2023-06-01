«Половина России — химики». Шара Буллет не может дебютировать в UFC из-за допинг-тестов

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, или Шара Буллет, рассказал, что его дебют в организации откладывается не просто так. Магомедов подписал контракт с UFC ещё в декабре 2022 года, однако первый поединок в лиге россиянин планирует провести только 21 октября на турнире в Абу-Даби. Всему виной тестирование USADA и проваленные тесты Магомедова на мельдоний.

«Изначально мне с Пауло Костой подраться предлагали. Али Абдель-Азиз выходил на связь, предлагал бой с ним. Я ему сказал: «Могу подраться, проблем нет. Но из-за того, что я «Милдронат» принимал, могу попасться на запрещённых веществах». Он до года держится в организме. Допинг-комиссия уже полгода меня испытывает, уже в пятый раз взяли анализ. Позапрошлый анализ пришёл – в третий раз мельдоний в крови показало. Всё чётко, чисто, но «Милдронат» задерживает. Все, кто болел коронавирусом, они все «Милдронат» принимали. Это как витамин для сердца. Так что сейчас пол-России на допинге, химики», — приводит слова Шары Буллета «Спорт-экспресс».

Абсолютно все бойцы, которые подписывают контракт с UFC, должны пройти тщательное тестирование USADA, причём тестирование длительное. Только после того, как оно будет успешно пройдено, спортсмен сможет дебютировать в организации. Мельдоний, или «Милдронат», находится в списке запрещённых веществ с 1 января 2016 года. И пока остатки этого вещества не будут выведены из организма Шары Буллета, он не сможет провести бой в UFC. До октября ещё есть время, так что вполне вероятно, что дебют Магомедова всё же состоится в Абу-Даби.

Кстати, Шара Буллет – не первый российский боец UFC, у которого возникли проблемы из-за употребления мельдония. В апреле 2016 года действующий чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев был временно отстранён от боёв за то, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний. Но уже в июле с россиянина сняли все обвинения: препарат он принимал с назначения врача и до его попадания в список запрещённых веществ.

Не первый Шара Буллет и среди новичков-россиян в UFC, которые столкнулись с проваленными допинг-тестами ещё до дебюта в организации. Самая известная история произошла с уральским бойцом RCC Иваном Штырковым. В марте 2019 года он подписал контракт с организацией, а 20 апреля должен был дебютировать в полутяжёлом весе на турнире в Санкт-Петербурге. В ночь перед боем команда Штыркова заявила, что боец снимается с поединка из-за проблем со здоровьем. Позже выяснилось, что у Ивана в пробе нашли пикограммы запрещённого вещества, из-за которых его и сняли с поединка.

В UFC тщательно относятся к допинг-тестированию бойцов. Да, некоторым дают поблажки, вспоминается случай с Джоном Джонсом, когда ему те же самые пикограммы перед боем с Александром Густафссоном простили, а вот Штыркову дебютировать не позволили. Но этих поблажек вряд ли стоит ждать российским бойцам, тем более тем, кто только собирается дебютировать в лиге. Поэтому Шаре Буллету придётся ждать, пока мельдоний окончательно покинет его организм, иначе может произойти неприятная ситуация.