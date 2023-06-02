Паническая атака из-за кальянов и национализм в России. Откровенное интервью с Вартаняном

16 июня всех поклонников смешанных единоборств ждёт яркий турнир ACA 159. В главном бою вечера сойдутся Эдуард Вартанян и Артём Резников. Оба набрали фантастический ход и готовятся к финалу Гран-при как к главной битве в карьере. Особенно заряжен представитель Армении. Мы поговорили с Эдуардом и узнали у него о жизни в России, подготовке к зарубе с Артёмом и планах на будущее.

– Как проходит подготовка к поединку с Резниковым, что происходит интересного?

– Всё нормально. Подготовка прошла хорошо. Много чего нового для себя узнал, хотя уже столько лет в спорте. То, что начал делать в четвертьфинале, усиливалось. Особенно подход в тренировочном процессе. Всё, что связано с физической формой. А сейчас пожинаю результат.

– Резников – профильный борец. Но ждёте ли вы чего-то неожиданного?

– Я думаю, он попробует удивить. Это оверхенды. У него удары размашистые, ориентированные на борьбу. Он пробивает комбинацию и проходит. Он обещал меня нокаутировать. И нокаутировать, и задушить, и выиграть все пять раундов. Как говорится, по всем площадям. У меня план чёткий. Он связан с тем, чтобы нивелировать его борцовские способности и постараться выиграть досрочно.

Если не получится в первом раунде, попробую во втором. Не получится во втором, значит – в третьем. И так до победного конца. Основная задача – идти вперёд. Работать первым номером, однозначно. Не давать пространства Артёму.

– А то, что Артём собирается победить на «вашей территории», не прибавляет искушения победить приёмом?

– Если возможность будет, конечно, так и сделаю. Зачем отказываться? Я более разнообразный боец.

Эдуард Вартанян Фото: aca-mma.com

– По поводу пресс-конференции. Её вёл Дмитрий Губерниев. Это как-то повлияло на вас? Не казалось ли, что упал накал?

– Мне не казалось, что накал упал. У меня уже был опыт работы с Дмитрием. Я был в этой же студии полгода тому назад перед противостоянием с Раисовым. Губерниев делает то, что у него лучше всего получается – это непредсказуемость. А уже судьи кто? Соответственно – зрители. Мне особой разницы нет. Это часть работы. По мне было видно, что я комфортно себя ощущаю.

– Вы сказали, что ощущаете себя представителем Казахстана больше, чем Артём. Насколько вам близка эта страна?

– Я сказал, что в некоторых района Казахстана. Потому что там чаще всего бываю. На севере Казахстана. Я до сих пор регулярно посещаю эти места. У меня отец крестьянин – он сеет землю. Иногда я помогаю. В современных реалиях всё автоматизировано, там огромнейшие посевные комплексы с высокой производительностью и GPS-навигацией, где ты просто сидишь, а техника выполняет всё за тебя. Особые навыки нужны только в сфере агрономии. Я прошёл специальные курсы для агрономов.

Эдуард Вартанян Фото: aca-mma.com

– У вас нет проблем с весогонкой. Как проходит подготовка в этом плане?

– Это моя 17-я весогонка. И я только один раз не сделал 600 г. Один раз на любительских соревнованиях была паническая атака, но это не было связано с весогонкой. Связываю это с курением кальяна.

– Злоупотребляете или редко балуетесь?

– Злоупотреблял, но уже давно не курю. С 2021 года.

– А как обстоят дела с алкоголем?

– Не употребляю – с 2006 года.

– Видели ли вы последний бой Александра Емельяненко с Евгением Ершовым. Что вы можете о нём сказать?

– Это какая-то связка РЕН ТВ, Хрюнова и так далее. Трудно назвать боем. Особенно нокдаун-нокаут, когда рефери не понимал, что делать. А Ершов подавал руку нокаутированному Емельяненко. Выглядело как выставочный бой с хорошо прописанным сценарием. Даже плохо прописанным. Либо исполнители плохие. Одно из двух. Но то, что это больше относится к выставочным боям – это однозначно.

– Как вы относитесь к поп-MMA, согласились бы поучаствовать за приличные деньги?

– Мне не составит трудности, вопрос в деньгах. ACA платит в разы больше, чем вся индустрия поп-MMA. Люди выходят, потому что хотят пропиариться либо не могут участвовать в спортивных соревнованиях. У меня такой уровень, что мне платят в разы больше. Если предложат эквивалентно, вообще без проблем. Как понять поп-MMA? Правила MMA. Сертифицированные судьи. В чём разница?

– А готовы ли вы выйти против человека, который не является бойцом. Блогера, певца, таксиста?

– Конечно, конечно. Мне же за это заплатят. Я не готов выходить бесплатно, за хайп. Какая там мотивация у людей в основном? Популярность. Меня это не мотивирует. Меня мотивирует материальное. То, на что можно улучшить условия жизни своей семьи. Конечно, кто-то и так решает – реклама и так далее. Но я больше за противостояние.

– А как вы относитесь к тому, что Александр Емельяненко не завершает карьеру, продолжает биться. Нет ли опасности для здоровья?

– Я не могу судить. Он человек взрослый. Намного старше меня. Я не могу никак это прокомментировать. Не суди, да не судим будешь. Если он выходит, у него есть желание, зарабатывает деньги. Это его право. То, что это может как-то закончиться для здоровья – очевидно. Но лучше сосредотачиваться на себе.

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Вы уже имели возможность попасть в UFC, но не стали этого делать. Есть ли в ближайшее время планы попробовать себя за океаном?

– Мой основной план заканчивается 16 июня. После него можем созвониться и поговорить о планах. А пока не смотрю ничего после 16 июня. Хочу выйти, полностью выложиться от души. Чтобы не было стыдно ни за что. И я собираюсь победить. А потом посмотрим, что будет дальше.

– Раньше вы говорили, что больше ассоциируете себя с Арменией, а не Россией. Ситуация не изменилась с тех пор?

– С шовинизмом приходилось сталкиваться. Но я не говорил, что совсем не ассоциирую. Я считаю себя армянином. Но это не имеет никакого отношения к тому, ассоциирую я себя с Россией или нет. Россия – многонациональная страна. А то, что я сталкивался с национализмом – это очевидно.

Если об Армении, она самая лучшая страна из постсоветского пространства для русских. Там нет никакой русофобии. Культурологических различий нет. Но мне комфортно в России. Какое-то время хотел переехать в Испанию. Однако если сейчас хотел бы куда-то переехать, то только в Армению. Если позовут в США выступать, жить там не буду. Хотя там не был. Был только в Южной Америке. А вообще, я бы жил либо в Армении, либо в России.

Эдуард Вартанян Фото: aca-mma.com

– Вы выглядите одним из самых стильных бойцов. Строгий костюм, внешний вид «с иголочки». Когда приняли решение придерживаться этого стиля, с чем это было связано?

– Наверное, в шестом классе, когда шёл на 1 сентября. С тех пор эта привычка сохраняется. Но не сказать, что я стильный в быту. Две недели уже хожу в спортивных костюмах. Тут дело даже не в стиле. А это была пресс-конференция. Люди хотят видеть спортсменов, которые что-то несут, хорошо одетые. В этом и заключается пресс-конференция. Ты показываешь не свои навыки, а то, как держишься на людях.

– Вы максимально сдержанны с соперниками. Как относитесь к трэш-току?

– Меня воспитывали по-другому. Не хочется говорить про рамки. Для меня оскорбления без причины и без повода – это отсутствие воспитания. Есть же культурологические особенности. Вы можете оскорбить человека, когда он вас оскорбляет. Это естественно. Но когда это делается беспочвенно… В американской культуре и менталитете это является нормой. Но вы же не скажете актёру, что он плохо себя ведёт. Он играет.

Кто оскорбляет, должен понимать, какой негатив это несёт. И я буду спрашивать с него. Буду ли оскорблять сам? Всё зависит от ситуации. Я же тоже не ангел. Могу оскорбить человека. Тут вопрос контекста.

– А были ситуации, когда накипало и хотелось всё высказать человеку?

– В боях? Ни разу. Вообще ни разу такого не было. У меня огромнейшее количество пресс-конференций, и никогда такого не было. Но это зависит от менталитета. С тебя спросить могут. И я могу спросить. Ты должен доказывать всё своим опытом, своими навыками и своим умением.

– На пресс-конференции Пономарёва и Вахаева слово взяла супруга Григория, которая общалась с Мухуматом. Как оцениваете такой поступок жены?

– Тут больше вопрос к Грише. Уместно ли, что за тебя говорит твоя вторая половинка. Мне было бы некомфортно. Максимально пресёк бы это.

– А то, что Губерниев часто пытается подколоть, залезть под кожу, не выводит из себя?

– Меня – нет. Это его стиль. Максимально залезть под кожу и раскачать. Для меня это хорошо. Мне интересно попадать в ситуации, где тебя выводят. Это тоже своего рода тренировка. Тут стресса мало, больше проверяются остроумие, интеллект. Больше именно такая работа.

– Вы заявили, что готовы сыграть с Артёмом в шахматы. Даже блеснули знанием комбинаций. Это увлечение, хобби?

– Мне просто интересно. Меня дедушка научил, но никаким званием спортивным не обладаю, очень посредственно играю. Но с любым вышел бы на партию – хоть с Артёмом, хоть с Фишером. Просто это было бы быстро. Но ощущения непередаваемые – 100%.

– Вы общаетесь с Арманом Царукяном. Может, обсуждаете потенциальное попадание в UFC?

– Общаемся. Я помогал ему в подготовке к его противостоянию с бразильским бойцом. Бой перенесли, сейчас он находится в США. А обо мне не общаемся. Что обо мне говорить? Когда была возможность попасть в UFC, у меня не было визы. Обсуждаем бойцов? Ну да. Понимаем, кто и на что способен.

Считаю, что у Армана очень хорошее будущее, учитывая его отношение к тренировочному процессу. Он постоянно растёт, учится. Дисциплинированно относится к тренировкам. Это видно по росту. А ещё он молодой. Самый молодой в топ-15, если не ошибаюсь.

– Как вы считаете, Арман может взять реванш у Ислама Махачева?

– Да, однозначно. Это будет самый тяжёлый бой для Ислама. Хотя и с Волкановски был тяжёлый. Но до Алекса это был Арман Царукян.

– А за остальными россиянами следите? Кто может стать следующим чемпионом?

– Однозначно, Анкалаев. Серёга Павлович. Но ему будет тяжело. Непонятно, что с Джонсом. То он говорит, что завершит, то не завершит. Однако со всеми топами тяжей Серёга будет фаворитом, я в этом не сомневаюсь. Умар Нурмагомедов. Спокойно может взять пояс. Верю, что Пётр Ян сможет вернуться. Всё зависит от него. Пётр – парень с характером. У него проблемы с тактико-технической особенностью. Может быть, что-то связано с психологией.

– Не было ли мыслей попробовать себя в других дисциплинах?

– Были. Мы даже перед боем с Юсуфом должны были драться по боксу. Он ездил в Федерацию бокса России. Видать, у них столько денег нет. Рассматриваю такие варианты, но всё зависит от гонорара.

– Блиц. Что вы любите кушать, пить?

– Овсяную кашу с бананом и какао.

– О каком автомобиле вы мечтаете?

– BMW X5 M Competition.

– Что посоветуете прочитать каждому человеку?

– Если из классики, то я бы рекомендовал работы Достоевского. «Братьев Карамазовых». Это его последняя работа, после которой он умер скоропостижно. Это квинтэссенция его философской и творческой мысли. Мне нравится Вальтер Скотт – «Роб Рой», «Чёрный карлик», «Аббат», «Уэверли, или Шестьдесят лет назад». Оноре де Бальзак, если говорить о другой стороне Ла-Манша. Бальзак чем интересен — он же создал свою вселенную. Все его произведения соединены. Я это понял только тогда, когда прочитал несколько его томов. А из современного порекомендовал бы Рэя Далио – «Принципы». Это миллиардер, инвестор, финансист.

– Как вы настраиваетесь на бои?

– Перед выходом прогоняю тактико-технический план.

– Музыку не слушаете?

– Нет. А что её слушать, уже нужно настраиваться. Сбивает концентрацию.

– Обратитесь к фанатам через наше издание?

– Во-первых, хотел бы поблагодарить всех людей, которые переживают и поддерживают. Это очень приятно, прибавляет мотивации. Смотрите, болейте. А я буду стараться сделать всё, что в моих силах, чтобы порадовать.