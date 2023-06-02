АСА 158: Халк побеждал Волкова, Мохнаткин — Оверима. Но в Петербурге будет сложно. LIVE

Тони Джонсон хочет вернуть корону

Американца Тони Джонсона с полным правом можно назвать старожилом АСА. Этот добродушный великан дерётся в промоушене уже несколько лет и даже был чемпионом, но два последних боя закончил в статусе проигравшего. Джонсон не скрывает, что хочет вернуть корону, но получится ли?