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АСА 158, где смотреть, прямая онлайн-трансляция турнира, Мохнаткин — Оленичев, Джонсон — Вязигин

АСА 158: Халк побеждал Волкова, Мохнаткин — Оверима. Но в Петербурге будет сложно. LIVE
Сергей Сорокин
Тони Джонсон и Михаил Мохнаткин
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Гран-при продолжает радовать топовыми событиями. Все подробности — в нашем онлайне.

2 июня в Санкт-Петербурге состоится яркий турнир промоушена Absolute Championship Akhmat. В рамках ACA 158 запланировано сразу 14 огненных поединков. В главном бою вечера сойдутся Михаил Мохнаткин и Олег Оленичев. Они сразятся в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе. В соглавном бою Тони Джонсон и Антон Вязигин выяснят имя финалиста Гран-при в тяжёлом весе.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

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Где смотреть АСА 158 Когда состоится АСА 158 Полный кард АСА 158
Live Сергей Сорокин

Последний турнир получился очень спорным

В главном бою ACA 157 встретились Артём Фролов и Шамиль Абдулаев. Краснодарец потерпел обиднейшее поражение и сорвался на судей.

Весь огонь с последнего турнира ACA:
«Судьи, вы прикалываетесь?» Фролов проиграл Абдулаеву и сорвался на рефери!
«Судьи, вы прикалываетесь?» Фролов проиграл Абдулаеву и сорвался на рефери!
10:32 Сергей Сорокин

Результаты взвешивания

1/4 Гран-При в полутяжёлом весе:
Олег Оленичев (93.45 кг) vs Михаил Мохнаткин (93.25 кг)

1/4 Гран-При в тяжёлом весе:
Тони Джонсон (120.65 кг) vs Антон Вязигин (118.55 кг)

Средний вес:
Гаджимурад Хирамагомедов (84.3 кг) vs Станислав Власенко (84.2 кг)

Наилегчайший вес:
Арен Акопян (56.8 кг) vs Рыскулбек Ибраимов (57.3 кг)*

Средний вес:
Иван Богданов (84 кг) vs Клебер Соуза (83.85 кг)

Легчайший вес:
Мурад Каламов (61.7 кг) vs Чарльз Энрике (61.25 кг)

Легчайший вес:
Никита Чистяков (61.7 кг) vs Игорь Олчонов (62.45 кг)*

Наилегчайший вес:
Мансур Хатуев (57 кг) vs Нурбай Кайратбек Уулу (57.85 кг)*

Полулёгкий вес:
Никита Приходько (65.9 кг) vs Шергази Кенжабаев (66.3 кг)

Полулёгкий вес:
Артём Семёнов (66.15 кг) vs Хуриддин Гофуров (66.15 кг)

Наилегчайший вес:
Андрей Калечиц (56.5 кг) vs Оятулло Муминов (56.95 кг)

* Не уложились в рамки весовых категорий и будут оштрафованы в соответствии с регламентом лиги.

10:11 Сергей Сорокин

Вспоминаем одну из самых красивых побед Джонсона

Вспоминаем одну из самых красивых побед Тони Джонсона:

Халк всегда умел побеждать ярко:
«Получил за свои поступки». Американец нокаутировал чеченца Вахаева и защитил титул
«Получил за свои поступки». Американец нокаутировал чеченца Вахаева и защитил титул
10:10 Сергей Сорокин

Где смотреть АСА 158

Турнир АСА 158 покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Также трансляцию бойцовского вечера можно посмотреть на официальном сайте промоушена АСА.

10:09 Сергей Сорокин

Тони Джонсон хочет вернуть корону

Американца Тони Джонсона с полным правом можно назвать старожилом АСА. Этот добродушный великан дерётся в промоушене уже несколько лет и даже был чемпионом, но два последних боя закончил в статусе проигравшего. Джонсон не скрывает, что хочет вернуть корону, но получится ли?

10:07 Сергей Сорокин

Когда состоится АСА 158

Турнир АСА 158 состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. Начало бойцовского вечера — в 18:00 мск.

10:07 Сергей Сорокин

Мохнаткин дебютирует в АСА

Знаменитый боец Михаил Мохнаткин дебютирует в промоушене АСА. Прославленный самбист идёт на серии из трёх побед подряд, добытых в разных промоушенах. Но в АСА высочайшая конкуренция: сможет Михаил пробиться хотя бы в полуфинал Гран-при полутяжеловесов?

10:07 Сергей Сорокин

Полный кард АСА 158

  • Олег Оленичев — Михаил Мохнаткин
  • Антон Вязигин — Тони Джонсон мл;
  • Гаджимурад Хирамагомедов — Станислав Власенко;
  • Арен Акопян — Рыскулбек Ибрагимов;
  • Клебер Соуза — Иван Богданов;
  • Мурад Каламов — Шарль Энрике;
  • Никита Чистяков — Игорь Ольчонов;
  • Мансур Хатуев — Нурбай Кайратбек Уулу;
  • Никита Приходько — Шергазы Кенжебаев;
  • Артем Семенов — Зухриддин Гофуров;
  • Андрей Калечиц — Оятулло Муминов.
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