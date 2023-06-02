АСА 158: Халк побеждал Волкова, Мохнаткин — Оверима. Но в Петербурге будет сложно. LIVE

2 июня в Санкт-Петербурге состоится яркий турнир промоушена Absolute Championship Akhmat. В рамках ACA 158 запланировано сразу 14 огненных поединков. В главном бою вечера сойдутся Михаил Мохнаткин и Олег Оленичев. Они сразятся в рамках четвертьфинала Гран-при в полутяжёлом весе. В соглавном бою Тони Джонсон и Антон Вязигин выяснят имя финалиста Гран-при в тяжёлом весе.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Последний турнир получился очень спорным
В главном бою ACA 157 встретились Артём Фролов и Шамиль Абдулаев. Краснодарец потерпел обиднейшее поражение и сорвался на судей.
Результаты взвешивания
1/4 Гран-При в полутяжёлом весе:
Олег Оленичев (93.45 кг) vs Михаил Мохнаткин (93.25 кг)
1/4 Гран-При в тяжёлом весе:
Тони Джонсон (120.65 кг) vs Антон Вязигин (118.55 кг)
Средний вес:
Гаджимурад Хирамагомедов (84.3 кг) vs Станислав Власенко (84.2 кг)
Наилегчайший вес:
Арен Акопян (56.8 кг) vs Рыскулбек Ибраимов (57.3 кг)*
Средний вес:
Иван Богданов (84 кг) vs Клебер Соуза (83.85 кг)
Легчайший вес:
Мурад Каламов (61.7 кг) vs Чарльз Энрике (61.25 кг)
Легчайший вес:
Никита Чистяков (61.7 кг) vs Игорь Олчонов (62.45 кг)*
Наилегчайший вес:
Мансур Хатуев (57 кг) vs Нурбай Кайратбек Уулу (57.85 кг)*
Полулёгкий вес:
Никита Приходько (65.9 кг) vs Шергази Кенжабаев (66.3 кг)
Полулёгкий вес:
Артём Семёнов (66.15 кг) vs Хуриддин Гофуров (66.15 кг)
Наилегчайший вес:
Андрей Калечиц (56.5 кг) vs Оятулло Муминов (56.95 кг)
* Не уложились в рамки весовых категорий и будут оштрафованы в соответствии с регламентом лиги.
Вспоминаем одну из самых красивых побед Джонсона
Вспоминаем одну из самых красивых побед Тони Джонсона:
Где смотреть АСА 158
Турнир АСА 158 покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Также трансляцию бойцовского вечера можно посмотреть на официальном сайте промоушена АСА.
Тони Джонсон хочет вернуть корону
Американца Тони Джонсона с полным правом можно назвать старожилом АСА. Этот добродушный великан дерётся в промоушене уже несколько лет и даже был чемпионом, но два последних боя закончил в статусе проигравшего. Джонсон не скрывает, что хочет вернуть корону, но получится ли?
Когда состоится АСА 158
Турнир АСА 158 состоится 2 июня в Санкт-Петербурге. Начало бойцовского вечера — в 18:00 мск.
Мохнаткин дебютирует в АСА
Знаменитый боец Михаил Мохнаткин дебютирует в промоушене АСА. Прославленный самбист идёт на серии из трёх побед подряд, добытых в разных промоушенах. Но в АСА высочайшая конкуренция: сможет Михаил пробиться хотя бы в полуфинал Гран-при полутяжеловесов?
Полный кард АСА 158
- Олег Оленичев — Михаил Мохнаткин
- Антон Вязигин — Тони Джонсон мл;
- Гаджимурад Хирамагомедов — Станислав Власенко;
- Арен Акопян — Рыскулбек Ибрагимов;
- Клебер Соуза — Иван Богданов;
- Мурад Каламов — Шарль Энрике;
- Никита Чистяков — Игорь Ольчонов;
- Мансур Хатуев — Нурбай Кайратбек Уулу;
- Никита Приходько — Шергазы Кенжебаев;
- Артем Семенов — Зухриддин Гофуров;
- Андрей Калечиц — Оятулло Муминов.
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