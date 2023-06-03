Косплей боя Хабиб — Фергюсон. Непобеждённый Евлоев гоняется за опасным американцем

Непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев, замыкающий десятку рейтинга UFC в полулёгком весе, снова ищет возможность выйти в октагон с американцем Брайсом Митчеллом.

«Так что, когда ты будешь готов? Я слышал, ты говорил, что это не займёт много времени. В противном случае просто публично признайся, что не хочешь иметь со мной ничего общего», — с таким сообщением для Митчелла Евлоев на днях ворвался в медиапространство.

Ответ американца не заставил себя долго ждать: «Мовсар, я слышал, что ты всё ещё хочешь со мной подраться. Я в форме. Это здорово, потому что я сам сейчас ищу соперника. Как насчёт 5 августа в Нэшвилле? А сейчас у меня дела поважнее. Рыбалка».

Евлоеву приглянулась идея с августом, но он хотел бы выступить в номерном турнире — UFC 292, где вполне можно попасть в главный кард: «После того как надеру тебе задницу, приглашу тебя на вкусный рыбный ужин, чтобы тебе не приходилось есть эту грязную, заражённую рыбу из болота, которое ты называешь задним двором. Давай проведём бой на UFC 292 в Бостоне?» — отозвался Мовсар.

Евлоев и Митчелл уже почти год пытаются провести поединок. Впервые о возможности такого боя стало известно осенью прошлого года, в UFC хотели свести бойцов в главном событии Fight Night 214 в ноябре, но за несколько недель до турнира россиянин снялся. Митчелл пожаловался на то, что Мовсар буквально преследовал его в соцсетях и заставлял нервничать, а теперь попросту сбежал. Как выяснилось позже, причина сниматься у Евлоева была серьёзной — он порвал связки колена и выбыл на несколько месяцев.

За время реабилитации россиянин снизил градус соперничества с Митчеллом и оставил потенциального соперника в покое, но при первой возможности вписался в кард UFC 288 на трёхнедельном уведомлении, заменив выбывшего соперника Брайса — Джонатана Пирса. В этот раз трэш-тока не было, Евлоев даже почти не смеялся над тем, что Митчелл придерживается теории плоской Земли. Однако за четыре дня до боя Митчелл выбыл из-за травмы, и встреча с Мовсаром снова сорвалась. И теперь третья попытка.

Уже потихоньку можно начинать проводить параллели с попытками Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона устроить бой, которые продолжались с 2015 по 2020 год. Тогда, напомним, бойцов старались свести пять раз, и все попытки закончились неудачей. Дважды из-за Хабиба — травма и проблемы с весогонкой, дважды из-за травмированного Фергюсона. А в 2020 году пути бойцов развела пандемия.

Брайс Митчелл — хороший вариант для Евлоева, который много пропустил из-за травмы и теперь только набирает лучшую форму. Никого не должен смущать бой Мовсара с Диего Лопесом, поскольку поединки с новичками, да ещё и с такими крепкими, зачастую получаются самыми сложными. К Митчеллу можно лучше подготовиться за счёт полноценного лагеря, а навыков Евлоев точно не растерял. Он всё ещё остаётся непобеждённым бойцом, и победа над Митчеллом повысит его титульные шансы. Главное, обойтись без травм.